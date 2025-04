Pierwsze chwile z dzieckiem są piękne, ale bywają też stresujące. Na pewno młodzi rodzice nie czują się zbyt komfortowo, kiedy mają za zadanie wykąpać noworodka. To wyzwanie można jednak sobie ułatwić. Podpowiadamy, jak to zrobić!



Akcesoria niezbędne do pierwszej kąpieli noworodka

Zanim zdecydujesz się na pierwszą kąpiel noworodka, zaopatrz się we wszystkie niezbędne akcesoria. Miej je gdzieś pod ręką, żebyś nie musiała się stresować, że potrzebujesz oliwkę bądź ręcznik, a są one na tyle daleko, że musiałabyś zostawić dziecko bez opieki.

Niezbędne będą:

wanienka, najlepiej na stojaku - ustaw ją tuż obok przewijaka

emulsja do kąpieli

spray na ciemiączko

pałeczki do czyszczenia uszu

gruszka do oczyszczenia noska

ręcznik

pieluszka

krem lub zasypka

termometr do wody

O czym pamiętać podczas kąpieli dziecka?

Jeżeli już zorganizujesz sobie przestrzeń do kąpieli, zbadaj temperaturę wody w wanience i temperaturę w pomieszczeniu. Woda nie powinna być zbyt ciepła. Najlepiej, żeby wynosiła ok. 37°C. Musisz też zadbać o to, by dziecko nie czuło dyskomfortu, gdy wyjmiesz je z ciepłej wody i położysz na przewijaku, a temperatura w pokoju będzie niska. Płacz dziecka w takim momencie będzie jak najbardziej uzasadniony, będzie mu po prostu zimno.

Gzie lepiej kąpać dziecko - w łazience czy w pokoju?

Wszystko zależy od tego, gdzie będzie nam wygodniej. Należy przede wszystkim stworzyć dogodne warunki zarówno dla siebie jak i dla dziecka. Jeśli zatem łazienka jest mała i ciasna, lepiej przenieść kąpiel do pokoju. Tam jednak należy zadbać o odpowiednią temperaturę pomieszczenia (w małych łazienkach zwykle jest cieplej niż w przestronnych pokojach). Należy unikać przeciągów, najlepiej, gdy nie jest to upalny dzień, w ogóle zrezygnować z wietrzenia pokoju podczas kąpieli maluszka. W takiej sytuacji łatwo może się przeziębić.

Czynności po kąpieli

Pamiętajmy o tym, by delikatnie wycierać dziecko i używać miękkiego ręcznika. Po osuszeniu ciała dziecka należy je odpowiednio nawilżyć. Warto też wymienić ręcznik, żeby maluch nie stykał się pleckami z jego mokrą częścią. Po nabalsamowaniu dziecka i posypaniu zasypką, zakładamy pieluszkę, ubieramy malucha i dopiero wtedy czyścimy nosek. Ta ostatnia czynność jest szczególnie nielubiana przez dzieci, dlatego warto zaopatrzyć się w cierpliwość i delikatność.

Każda kolejna kąpiel będzie z pewnością łatwiejsza od poprzedniej. I my i nasz noworodek nabierzemy wprawy i przyzwyczajenia do tego rytuału.

