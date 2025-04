Coraz więcej wyników badań dowodzi, że karmienie niemowląt piersią przynosi dzieciom profity przez całe ich życie.

Dzięki karmieniu piersią dzieci są bardziej inteligentne. Kolejnego na to dowodu dostarczyli na początku maja br. uczeni z kanadyjskiego McGill University. Wg ich ustaleń, dzieci karmione w niemowlęctwie mlekeim matki, osiągają w wieku 6 lat lepsze wyniki w testach na inteligencję, niż ich rówieśnicy karmieni substytutami.

Kanadyjscy eksperci przebadali ok. 14 tys. dzieci z różnych krajów. Wg ustaleń, karmienie piersią niemowlęcia przez pierwsze trzy miesiące jego życia podnosi po latach wyniki testów na inteligencję o średnio 6 punktów. Dzieci karmione w ten sposób osiągają też lepsze wyniki w nauce

czytania i pisania.

Dłuższe karmienie wyłącznie piersią ma pozytywny wpływ na rozwój umiejętności poznawczych dziecka – oświadczył w wywiadzie dla BBC dr Michael Kramer, kierownik zespołu badawczego z uniwersytetu McGill. - Nie jest jednak jeszcze pewne w jakim stopniu wpływa na ten stan rzeczy skład mleka matki, a w jakiej mierze fizyczne i społeczne więzi powstające przy karmieniu piersią.

To nie jedyne tego rodzaju odkrycie. Również wg wyników badań brytyjskich ekspertów, podanych przed rokiem, karmienie piersią przez matkę przynosi dziecku wymierne korzyści.

Wykazał to długofalowy projekt badawczy: uczeni z uniwersytetu w Bristolu przez 60 lat badali rozwój i przebieg życia ok. 1 tys. 400 osób urodzonych w latach 1937-39. Brytyjscy eksperci ustalili, że u osób karmionych w niemowlęctwie mlekiem matki o 41 proc. częściej miał miejsce

awans społeczny, niż u ich rówieśników karmionych mlekiem z butelki.

Także opublikowane dwa lata temu wyniki badań norweskich badaczy z uniwersytetu w Trondheim wskazują, że karmienie piersią przynosi dzieciom wymierne korzyści. Wg ustaleń Norwegów, długie karmienie dziecka piersią wpływa na rozwój jego inteligencji. Wg badaczy, dzieci karmione w naturalny sposób krócej niż przez 3 miesiące miały niższe możliwości intelektualne, niż ich rówieśnicy później odstawieni od piersi. Norwegowie założyli, że to skutek zarówno długotrwałego bliskiego kontaktu między matką a dzieckiem, jak też oddziaływania składników odżywczych mleka.

Kolejne pozytywy płynące z karmienia dziecka mlekiem matki wykazał zespół szwedzkich uczonych ze Szpitala Uniwersyteckiego w Malmoe, kierowany przez dr Mitrę Keshavarz.

Okazuje się, że długotrwałe karmienie piersią dziecka przez matkę przynosi korzyści dla obojga.

Eksperci z Malmoe ustalili, że jeśli matka karmi dziecko piersią przez nie mniej, niż 13 miesięcy, to znacząco obniża się ryzyko zachorowania przez kobietę na reumatoidalne zapalenie stawów.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą, która rozwija się w wyniku ataku komórek odpornościowych na tkanki stawów. Skutkiem są bolesne procesy zapalne i opuchlizna. Choroba ta stopniowo uszkadza tkanki stawu obniżając sprawność fizyczną i prowadząc do kalectwa. Przyczyny RZS nie są do końca poznane, ustalono jednak, że wiążą się z tym czynniki hormonalne.

Zespół dr Keshavarz przeanalizował związek między długotrwałym karmeniem piersią a zachorowaniami na RZS. Ustalono, że w czasie karmienia piersią poziom różnych hormonów w organizmie kobiety ulega zmianie, w tym wzrasta stężenie prolaktyny. Przebadano kilkaset kobiet mających dzieci w wieku niemowlęcym, zarówno matek zdrowych, jak i cierpiących na RZS. Eksperci z Malmoe odkryli, że wśród matek, które karmiły dzieci piersią przez ponad rok, występuje niski odsetek zachorowań na reumatoidalne zapalenie stawów. Odwrotnie jest z kolei z kobietami, które nigdy nie karmiły.

Przyglądając wyniki prac uczonych można odnieść wrażenie, że w życiu dziecka, od samych jego początków, nie ma przypadku. Dlatego lepiej, gdy matka postawi na karmienie piersią. Może to faktycznie okazać się pożyteczne dla dziecka, a nawet dla jego matki, na co wskazują badania dr Keshavarz.

Tadeusz Oszubski/mwmedia