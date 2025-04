Cóż, jeszcze kilkadziesiąt lat temu porody wyglądały zupełnie inaczej. Młody ojciec dziecko i matkę zazwyczaj mógł zobaczyć dopiero wtedy, gdy mieli wyjść do domu ze szpitala - szczęściarzem był ten, któremu udało się obejrzeć malucha przez okno. Pozostawiony sam sobie, dumny tata, który nie mógł wspierać partnerki w trudach porodu, miał tylko jedno wyjście - przygotowywać mieszkanie na pierwsze dni noworodka i intensywnie świętować narodziny pociechy. Stąd właśnie wzięła się tradycja pępkowego.

Pępkowe to jakby drugi wieczór kawalerski - symboliczne pożegnanie z pewnym etapem w życiu. Na pierwszy plan wysuwa się jednak opijanie z kolegami faktu, że na świecie pojawił się wyczekiwany maluch. Współcześnie, młodzi ojcowie mają dodatkowy argument - często również i oni uczestniczą w narodzinach, potrzebują więc odreagować ogromny stres, który towarzyszy im w sali porodowej.

Prezent na pępkowe - co kupić?

Na pępkowe nie wypada przyjść z pustymi rękami. Ale co kupić świeżo upieczonemu tacie? Większość panów zazwyczaj stawia na alkohol. Warto jednak pójść w nieco innym kierunku.

Świetnym prezentem na pępkowe może okazać się voucher do restauracji. Ma go w ofercie np. większość sieciowych pizzerii. Nie da się ukryć, że w pierwszych tygodniach życia noworodka, przygotowywanie obiadu schodzi na dalszy plan. Jest duże prawdopodobieństwo, że młodzi rodzice będą żywić się mrożonkami, daniami gotowymi albo zamawiać jedzenie z dowozem. Czemu im tego nie ułatwić?

Inny pomysł na prezent na pępkowe to dopasowana tematycznie książka, czyli np. poradnik dla młodych ojców.

W sieci można znaleźć sporo zabawnych gadżetów dla świeżo upieczonych tatusiów. To np. t-shirty z napisami, personalizowane kufle do piwa albo zestawy z cyklu „Pierwsza pomoc”, w których pod szybką do zbicia znajduje się smoczek.

Żaden tata z pewnością nie obrazi się również, jeśli prezentem na pępkowe nie będzie gadżet dla niego, a coś przeznaczonego dla dziecka. Kilka paczek pampersów jest zawsze mile widziane - pieluchy kończą się naprawdę szybko, a kosztują całkiem sporo. Bezpiecznym wyborem są też ubranka, lepiej jednak dobrać rozmiar nieco na wyrost.

Pępkowe - kiedy i jak je zorganizować?

Dylematem, który przewija się na internetowych forach, jest pytanie o to, kiedy właściwie zorganizować pępkowe. Wypowiedzi forumowiczów dzielą się tutaj na 2 zupełnie skrajne obozy. Jedni radzą, aby zrobić to jak najszybciej, najlepiej gdy mama z maluchem jeszcze przebywają w szpitalu. Są jednak minusy tak spontanicznej imprezy - wypadałoby, żeby dumny tata nie tylko opijał narodziny dziecka, ale również opiekował się nim jeszcze przed wypisem. Zmęczona partnerka potrzebuje przecież pomocy także w szpitalu, a partner na lekkim kacu raczej nie jest w stanie asystować w szpitalnej sali.

To dlatego często przewija się też druga wersja - organizacji pępkowego kilka tygodni po porodzie, najlepiej kiedy zakończy się już okres połogu i młoda mama chociaż częściowo wróci do sprawności.

Sam przebieg imprezy raczej nie przypomina baby shower, w którym uczestniczą kobiety jeszcze przed pojawieniem się malucha na świecie. Trudno spodziewać się konkursów, zabaw i tematycznych dekoracji.

A co o pępkowym sądzimy my, kobiety?

Zazwyczaj świeżo upieczone mamy nie są zbyt zadowolone, że gdy one cierpią po trudach porodu, ich partner miałby uczestniczyć w mocno alkoholowej imprezie. W redakcji wielokrotnie wymieniałyśmy się historiami z życia wziętymi, związanymi z pępkowym.

Jedna z koleżanek współczuła sąsiadce ze szpitalnej sali, której mąż tak skutecznie opijał narodziny syna, że przez większość ich pobytu w szpitalu, nie był w stanie odebrać telefonu, a gdy już otrzymali wypis, przez parę godzin w ogóle się nie pojawiał.

Po dłuższej analizie stwierdziłyśmy, że partner żadnej z nas nie organizował pępkowego - wszyscy mieli na głowie inne sprawy, jak dokupienie potrzebnych rzeczy z powodu zaskakująco wczesnego porodu albo odespanie długich godzin, spędzonych na sali porodowej. Wszystkie znamy jednak młodych ojców, którzy takie pępkowe organizowali. Statystycznie trudno ocenić, czy ta tradycja nadal ma się dobrze, czy może jednak powoli zanika, wyparta przez zmienione realia porodów i głośny płacz noworodka.

