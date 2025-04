Po odcięciu pępowiny u noworodka pozostaje króciutki kikut. Podpowiadamy, jak o niego dbać, by szybko odpadł i nie przysporzył dodatkowych problemów - i tobie, i maluchowi!

Jak pielęgnować gojący się pępek u niemowlaka?

Od kilku lat zaleca się tzw. suchą pielęgnację. Oznacza to, że pępka nie trzeba niczym smarować. Wystarczy jedynie dbać o to, by był czysty i suchy. Podpowiadamy, jak to zrobić!

Staraj się nie moczyć kikuta Nalewaj do wanienki tyle wody, by nie był zanurzony. Nie martw się jednak, jeśli go trochę zachlapiesz. Chodzi po prostu o to, by nie tkwił w wodzie zbyt długo. Myj go wodą z mydłem Potem dokładnie osuszaj, delikatnie przykładając ręcznik miejsce przy miejscu. Wietrz Dostęp powietrza ułatwia gojenie, dlatego wybieraj pieluszki, które mają wycięcie na pępek. Możesz także zrobić je sama.

Czym odkażać kikut pępowiny?

Nigdy nie należy robić tego alkoholem czy gencjaną. Alkohol wydłuża czas gojenia się pępka, a gencjana może zamaskować zaczerwienienie i obrzęk. Do odkażania kikuta zaleca się stosowanie środków antyseptycznych – i jedynie wtedy, gdy jest to konieczne, np. gdy noworodek przebywa w szpitalu albo w złych warunkach higienicznych.

Co powinno cię zaniepokoić w przypadku pępka niemowlaka?

Idź z dzieckiem do lekarza, jeśli wokół pępka pojawi się obrzęk lub zaczerwienienie, wydobywa się z niego podejrzany, nieprzyjemny zapach, wycieka krew lub ropa. Jeżeli natomiast u noworodka wystąpi gorączka, a pępek wygląda bardzo brzydko, natychmiast wezwij lekarza albo jedź

z dzieckiem na ostry dyżur. Takie objawy mogą świadczyć o stanie zapalnym.

Po jakim czasie odpada kikut pępowiny?

Jeżeli nie ma komplikacji, kikut pępowiny odpada zwykle w ciągu 2 pierwszych tygodni po przyjściu dziecka na świat. W tym czasie ciemnieje, twardnieje i wysycha.

na podstawie tekstu autorstwa Julii Mariackiej/Będę mamą