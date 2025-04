Pewnie wciąż pamiętasz swoją ulubioną zabawkę z dzieciństwa. A może nadal masz ją gdzieś schowaną, bo darzysz ją tak dużym sentymentem? Pomyśl, by sprawić dziecku też coś takiego, co będzie jego pamiątką na długie lata. Bo przecież w sklepach jest teraz tysiące zabawek, a te najmodniejsze chcą mieć wszystkie dzieci. Może jednak warto zamiast pogonią za tym, co wszyscy, stworzyć dziecku coś naprawdę wyjątkowego? Zobacz nasze propozycje!

Reklama

Pamiątki z dzieciństwa

Co powiesz na wyjątkowe gadżety z unikatowymi zdjęciami? Oto ciekawe pomysły:

FotoMaskotka

Jak sprawić, żeby ulubiony miś stał się jedyny w swoim rodzaju? Personalizując go fotką malucha z ekscytującego wydarzenia albo wspólnym zdjęciem mamy z dzieckiem, dzięki czemu maluch będzie miał poczucie, że ma mamę zawsze przy sobie.

FotoPuzzle

Układanie puzzli wykonanych z własnych zdjęć pozwolą za każdym razem odkrywać wspomnienia na nowo, a przy okazji dobrze się bawić! Ważne, by były dobrej jakości, dzięki czemu pozostaną w rodzinie na lata.

Magiczny FotoKubek

Dzięki takiemu kubkowi prosta czynność, jaką jest picie herbatki, stanie się niemałą frajdą dla dziecka. Nadrukowane zdjęcie pojawia się po napełnieniu kubka gorącym napojem. Czy to czary?

FotoKoszulka

Pozwól swojemu dziecku zabawić się w projektanta i stwórzcie wspólnie własny projekt koszulki! Dziecko z pewnością nie będzie chciało się jej pozbyć, nawet gdy będzie już o kilka numerów za mała!

Fotoksiążka

Które dziecko nie marzy o tym, by stać się bohaterem bajki? Dzięki stworzeniu własnej Fotoksiążki jest to możliwe! Aby rozwinąć wyobraźnię dziecka, możecie wspólnie stworzyć własną bajkę, z wykorzystaniem zdjęć i opisów z ważnego wydarzenia malucha. Dzieci uwielbiają przeglądać własne zdjęcia, a ułożone w formie bajki, którą mama przeczyta na dobranoc, pokochają jeszcze bardziej.

Sprawdź też nasze porady o wychowaniu:

7 najgorszych błędów w wychowaniuJak nauczyć malca porządku?Jak wychować genialne dziecko?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych empikfoto.pl