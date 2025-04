Największym błędem, który może popełnić mama lub tata, pielęgnując wcześniaka to... strach i okazywanie lęku przed pielęgnacją takiego maleństwa. Strach niestety przekłada się na nerwowy ruch i oczywiście negatywne emocje. Dziecko to czuje!

Wcześniak potrzebuje biologicznego kontaktu

Maluszki, które urodziły się za wcześnie albo dzieci, które bardzo długo przebywają w szpitalu, potrzebują jeszcze więcej kontaktu z mamą i tatą. Biologicznej relacji. Taki maluch mówi całym swoim ciałem: kolorem skóry, napięciem mięśni, tempem oddychania, wystarczy uważnie je obserwować – podkreśla Paweł Zawitkowski, specjalista terapii NDT – Bobath.



Czy każdy wcześniak będzie chory?

Nie każdy wcześniak potrzebuje terapii, będzie wymagał leczenia, choć zdarza się, że te początku, zwłaszcza ze względu na środowisko i warunki, w których się rozwijają, jest dla takich dzieci bardzo trudne. Wiele mam obwinia się o to, że urodziły przedwcześnie dziecko i to może utrudniać także opiekę nad wcześniakiem. Specjaliści powinni wytłumaczyć rodzicom, że to nie ich wina, a to, co mogą zrobić najlepszego dla swojego dziecka to... czuły dotyk, przytulanie, swoboda ruchu. I miłość.



Rodzice nie wymyślajcie niestworzonych rzeczy!

Dlaczego tak ważne jest przytulanie z mamą? Dla wcześniaka to szczególnie ważne. Układ hormonalny się reguluje. Krążenie, oddychanie i trawienie także. I te najważniejsze sprawy zależą właśnie od... przytulania. Wystarczy tulić i nie trzeba wymyślać nic skomplikowanego – mówi Paweł Zawitkowski. To takie proste, a czasami jednocześnie najtrudniejsze. Najważniejsza dla wcześniaka jest bliskość, głos rodziców, zapach i obecność mamy i taty.

