Jak odzwyczaić dziecko od spania z rodzicami?

1. Właściwie oceń sytuację

Smyk od urodzenia śpi z wami, bo tak było łatwiej. Jednak z czasem wszystkim zrobiło się niewygodnie. Po wielu nieprzespanych nocach jesteś tak rozdrażniona, że podjęłaś decyzję – czas na przeprowadzkę! Nie rób jednak tego, dopóki nie jesteście na taką zmianę gotowi. Gdy masz wątpliwości, postępujesz niekonsekwentnie. A wtedy męczysz i siebie, i malca.

2. Przygotuj przytulny pokoik

Przed pierwszymi urodzinami lepiej ustawcie łóżeczko dziecko w waszej sypialni. Osobny pokój to rozwiązanie dla co najmniej rocznego malca, który rzadziej się budzi. Wybierz przedmioty, które szkrab skojarzy ze spaniem: ciepłą kołderkę, nocną lampkę. Potem przygotuj coś zupełnie nowego, co od tej pory będzie mu towarzyszyło podczas zasypiania i po przebudzeniu (np. przytulankę).

3. Połóż malca do łóżeczka

Włóż do łóżeczka przytulankę i połóż maluszka. Gdy od razu siada lub staje, pozwól mu na to. Przygotuj się też na gwałtowny sprzeciw. To niemal pewne, że szkrab nie zgodzi się „bez walki”. Głaszcz go czule i mów spokojnie, że od dziś będzie spał razem z misiem. Po krótkim czasie (góra pół minuty) pożegnaj szkraba czule, zgaś światło i wyjdź z pokoju, zostawiając uchylone drzwi.

4. Wytrzymaj jedną minutę

Maluch na pewno będzie cię wołał, płakał, krzyczał i tupał. Oczywiście zaglądaj do niego regularnie, by nie czuł się opuszczony. Ale uwaga! Wchodź dopiero po minucie rozpaczy. Nie wyjmuj maluszka z łóżeczka, tylko go głaszcz. Czasem lepiej, gdy robi to tata, który nie kojarzy się z usypianiem.

Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie znieść płaczu malucha – zostań z nim w pokoju i pomóż zasnąć kołysaniem łóżeczka lub nuceniem kołysanki. Przygotuj się jednak na długą rozpacz, bo maluch – tak jak dotychczas – będzie chciał się przytulić. Wytrzymaj i nie wyjmuj go z łóżeczka. Gdy po kilku dniach przyzwyczai się do nowych porządków, będziecie mogli zrobić trudny krok piąty.

5. Spróbuj znieść więcej

Połóż malca do łóżka i wyjdź. Kiedy zacznie płakać, wytrzymaj tym razem 3 minuty, zanim ponownie do niego wejdziesz. Jeśli po twoim wyjściu maleństwo nadal nie usypia, odczekaj już 5 minut, a potem uspokajaj je tak samo jak poprzednio. Od tej chwili za każdym następnym razem czekaj 5 minut. Ważne, byś nie przedłużała tego czasu – dziecko nie powinno poczuć się opuszczone. Zacznie natomiast rozumieć, że ze względu na płacz, rodzice i tak nie wezmą go do swojego łóżka.

6. Przygotuj się na nocne pobudki

To jeszcze nie koniec. Smyk może przebudzić się po kilku godzinach i zacząć płakać. Jeśli ulegniesz i wyjmiesz go z łóżeczka, cała wieczorna lekcja będzie stracona. Dziecko szybko zorientuje się, że wystarczy płakać, a znów będzie w łóżku rodziców...

na podstawie tekstu autorstwa Joanny Karwat/Twoje dziecko