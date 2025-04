Chociaż każdy noworodek rośnie według swojego własnego zegara, w ich rozwoju możemy wyróżnić kilka faz: przyrost wagi, przyrost wzrostu, nauka nowych odruchów.

Urodziłaś dziecko, po kilku dniach przyjeżdżacie do domu. Zaczyna się nowy etap w waszym życiu. Noworodek w pierwszym tygodniu tylko je, śpi i się wypróżnia. Czeka więc tylko na karmienie, kąpiel i przebranie pieluszki.

Dziecko nie robi od początku zwykłej kupki. Pierwsza z nich to tzw. smółka, która jest zielonoczarną substancją. Nie musisz się stresować, że twoje dziecko jest chore. To normalny efekt rozwijającej się pracy jelit. Po smółce pojawiają się stolce przejściowe.

Pierwszy tydzień dla noworodka jest trudnym czasem. Nie ma wokół niego wody, nie jest także ciemno jak w brzuchu u mamy. Nic więc dziwnego, że w pierwszych tygodniach u noworodka możesz zauważyć tzw. bezwarunkowe odruchy noworodkowe. To również normalny objaw.

Chodzi tutaj o poszukiwanie kobiecej piersi (bądź smoczka od butelki) podczas przytulania do innej osoby oraz o odruch ssania, gdy coś dotyka podniebienia malucha. Noworodek może także wyciągać rączki, po czym szybko je chować. To odruch na zbyt głośny hałas. Maluch ściska także wszystko, co dotknie jego rączki.

Noworodek stracił na wadze? Nie martw się. Większość dzieci traci do 7 % swojej masy urodzeniowej.

W drugim tygodniu rodzice już zdecydowanie łatwiej rozróżniają płacz dziecka głodnego od płaczu dziecka, któremu trzeba zmienić pieluszkę. Zauważają także trzeci rodzaj płaczu – tzw. „nudzi mi się”. Nie trzeba jednak od razu brać wtedy dziecka na ręce. Koło główki połóż mu miękki kocyk i zacznij do niego mówić. Twój głos go uspokoi.

W drugim tygodniu życia dziecka możesz próbować nawiązywać z nim kontakt wzrokowy. Maluch nie ma jeszcze wykształconej ostrości obrazu, ale gdy weźmiesz go na ręce, na pewno zwróci na ciebie uwagę.

Po 14 dniach od porodu dziecko (według tabel) powinno ważyć tyle, ile zaraz po urodzeniu. Specjaliści uważają, że w kolejnych dniach przyrost wagi malucha powinien natomiast wynosić ok. 15 dag na tydzień.

W trzecim tygodniu wzrasta apetyt noworodka. Właśnie dlatego może ci się wydawać, że maluch nieustannie płacze. To również jest normalne. Dziecko rośnie, jego mięśnie się rozwijają. W rezultacie organizm potrzebuje większej ilości pożywienia niż dotychczas. Pojawiają się również bolesne kolki.

Rozwija się także wzrok noworodka. Maluch zaczyna wpatrywać się w swoje zabawki, zawiesza na nich wzrok.

Stolce dziecko zaczynają przypominać te bardziej normalne. Maluch je coraz więcej, więc coraz częściej należy go przewijać. To bardzo ważne, ponieważ mogą pojawiać się odparzenia.

Gdy dziecko ma już ponad 28 dni, zaczyna wchodzić w okres niemowlęcy.

Z doświadczenia wiemy, że dla rodziców pielęgnacja nowo narodzonego maleństwa bywa bardzo stresująca. Wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości.

Pomaga to sprawdzić zaraz po porodzie, czy wielkość główki jest proporcjonalna do reszty ciała (nieprawidłowości mogą np. wskazywać na wodogłowie), a potem – czy główka prawidłowo rośnie. Odpowiednie wymiary dla noworodka to 32–38 cm. Jednak nawet pomiar odbiegający od normy jeszcze o niczym nie świadczy! Lekarz bada całe dziecko, a obwód główki jest jednym ze wskaźników. W przypadku nieprawidłowego wyniku czasem trzeba wykonać dodatkowe badania, np. USG głowy. Wcześniaki na ogół mają mniejszy obwód główki. U każdego niemowlęcia jest on potem mierzony podczas wizyt w przychodni. To, czy główka rośnie harmonijnie, sprawdza się na siatkach centylowych (znajdują się one na końcu książeczki zdrowia dziecka). Obwód głowy rocznego dziecka powinien wynosić od 44 do 50 cm

- prof. dr n. med. Ewa Helwich, krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii