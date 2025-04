1 z 5

Nowoczesne gadżety dla mamy małego dziecka! galeria

BABYMOOV Leżaczek Swoon Up, Leżaczek, który sam usypia! Posiada regulację, która pozwala na ustawienie w pozycji interakcji – gdy dziecko nie śpi i uczestniczy w życiu rodzinnym oraz pozycję relaksu – kiedy dziecko odpoczywa lub śpi. Oddzielnie pozycjonowane oparcie i podnóżek w trzech pozycjach pozwala na wygodne ułożenie maluszka, w zależności od jego wagi i wzrostu. Dla najmłodszych dzieci do leżaczka dołączona jest bardzo miękka, bawełniana wkładka. Leżaczek wyposażony również w karuzelę z zabawkami, która zajmie maluszka, gdy mama jest zajęta. Leżaczek jest obrotowy w 360 ° i wyposażony w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Przeznaczony dla dzieci do maksymalnej wagi 9 kg. Cena Feedo.pl: 639,60 zł/fot. Feedo