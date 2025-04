Wszystko zaczyna się od mleka mamy

Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia w pierwszym półroczu życia niemowlęcia. Mleko mamy dostarcza dziecku odpowiednią ilość składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego rozwoju i kształtowania się odporności (z wyjątkiem witaminy D i K, które należy uzupełniać zgodnie z zaleceniami lekarza). W tym czasie maluch nie potrzebuje innych płynów i pokarmów.

Nie wcześniej niż w 17. tygodniu życia (początek 5. miesiąca) i nie później niż w 26. tygodniu życia (początek 7. miesiąca) należy rozpocząć wprowadzanie do diety maluszka pokarmów uzupełniających1. Nowe produkty pomagają realizować rosnące zapotrzebowanie młodego organizmu na energię, białko, składniki mineralne, w tym przede wszystkim żelazo oraz witaminy. Etap zapoznawania z nowościami przygotowuje również malucha do bardziej różnorodnej diety w kolejnych latach życia2.

Niemowlęta karmione mlekiem mamy łatwiej akceptują inne smaki niż mleko3.

Pierwsze doświadczenia z nowymi smakami

Sposób, w jaki rodzice będą rozszerzać jadłospis malucha, w dużej mierze wpłynie na jego przyszłość. W pierwszych latach życia bowiem, młody organizm intensywnie się rozwija, szybko rośnie i ma szczególne potrzeby żywieniowe. Bardzo ważne jest, aby pokarmy wspierały te procesy i były dobrane właściwie do wieku.

Na przykład jako pierwsze do jadłospisu dziecka wprowadza się warzywa. Ich smak jest trudniejszy w akceptacji w porównaniu do słodkiego smaku owoców.. Ze względu na to, owoce powinno wprowadzać się po ok. 2 tygodniach od zapoznania dziecka ze smakiem warzyw, jednocześnie nadal utrzymując ich podawanie. Początkowo odpowiednia ilość nowego pokarmu to np. kilka łyżeczek gładkiego przecieru lub musu.

Obok warzyw i owoców jako jedne z pierwszych w diecie dziecka pojawiają się również produkty zbożowe w postaci kaszek. Ze względu na swoje walory żywieniowe trzeba o nich pamiętać na etapie rozszerzania jadłospisu malucha.

Urozmaicanie jadłospisu dziecka nowymi pokarmami nie oznacza zakończenia karmienia piersią. Według zaleceń ekspertów powinno ono być kontynuowane do ukończenia przez niemowlę 12. miesiąca życia i trwać tak długo, jak długo mama i dziecko tego potrzebują4.

Wartość zbóż w diecie dziecka

Zboża – zarówno w diecie dorosłego, jak i dziecka – dostarczają węglowodanów, w tym błonnika pokarmowego, a także białka roślinnego, składników mineralnych i witamin z grupy B5. Na początku wprowadzania do jadłospisu produktów zbożowych idealnie sprawdzą się kaszki ryżowe czy glutenowe – np. te, w których skład wchodzi pszenica. Nie należy obawiać się glutenu – zgodnie ze stanowiskiem ekspertów jego niewielkie ilości należy wprowadzać do diety dziecka w tym samym czasie, co inne pokarmy uzupełniające – od ukończenia 4. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia6.

Jaka kaszka będzie odpowiednia dla malucha?

Ze względu na intensywny rozwój młodego organizmu i jego wrażliwość na spożywaną żywność niemowlę wymaga specjalnego traktowania. Właśnie dlatego komponując jadłospis najmłodszych, warto uwzględniać produkty zbożowe stworzone z myślą o nich – ze wskazaniem wieku na opakowaniu. Kaszki przeznaczone specjalnie dla niemowląt i małych dzieci to delikatne posiłki, których wartość odżywcza jest zgodna z wymaganiami prawa, a zawarte w nich zboża przechodzą nawet kilkaset testów jakości i bezpieczeństwa.

Propozycje od BoboVita zawierają cenne witaminy, ważne składniki mineralne i są dostępne w wielu uwielbianych przez dzieci smakach – to 3 powody, dla których warto podawać je każdego dnia. Porcja takiej kaszki, przygotowana zgodnie z opisem na opakowaniu, stanowi pełnowartościowy7 posiłek dla dziecka, który wspiera jego prawidłowy rozwój i układ odpornościowy*.

Artykuł powstał z udziałem marki Bobovita.Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka. Zgodnie z przepisami prawa wszystkie kaszki BoboVita zawierają tiaminę, natomiast kaszki mleczne dodatkowo: witaminę A, D i wapń.

*Dotyczy kaszek mlecznych BoboVita, które zawierają żelazo i jod dla wsparcia rozwoju poznawczego oraz witaminę C dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz kaszek bezmlecznych BoboVita, które zawierają żelazo dla wsparcia rozwoju poznawczego oraz witaminę C dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Kaszka ryżowa owoce leśne zawiera tiaminę, wapń i żelazo, a kaszka zbożowa jabłko-śliwka, zgodnie z przepisami prawa zawiera tylko tiaminę.

