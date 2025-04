Reklama

Jak nosić niemowlę?

Najlepszą pozycją do noszenia niemowlęcia do drugiego – trzeciego miesiąca życia jest pozycja leżąca.

Nosidełko, wbrew pozorom, nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Zawsze kiedy myślimy o noszeniu dziecka w „miękkim” nosidełku, pojawia się problem osiowego obciążenia jego kręgosłupa, stawów biodrowych i krzyżowo-biodrowych. Najczęściej takie nosidełko jest stosowane u dzieci, które jeszcze samodzielnie nie siadają, a to oznacza, że ich aparat kostno-stawowy nie jest przygotowany do utrzymania tułowia i głowy w pionie, szczególnie, że dochodzi do tego przeniesienie całego ciężaru dziecka na miednicę i stawy.

Wielce udanym sposobem transportu są chusty. Jest tak wiele technik noszenia w chustach, że dla każdego dziecka znaleźć można jakieś rozwiązanie. Około trzeciego miesiąca życia dziecku nie wystarcza już przemieszczanie się w przestrzeni w pozycji leżącej. Dlatego możemy je nosić w pozycji półsiedzącej i tu z pomocą znowu przychodzą nam chusty i niektóre rodzaje nosidełek. Od momentu kiedy dziecko samodzielnie siada i siedzi pewnie bez podparcia, można zmienić środek transportu na nosidełko ze stelażem ze sztywnym siedziskiem. Ale i w tym przypadku chusty mogą okazać się niezastąpione, ponieważ umożliwiają noszenie starszych dzieci w różnych pozycjach (z przodu, z tyłu czy też na biodrze).