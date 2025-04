Niespokojny sen dziecka - oznaka alergii

Fot. Fotolia

Wielu rodziców ma problem z niespokojnym snem maleństwa. Dziecko potrafi budzić się nawet co 10-15 minut w trakcie nocy z płaczem lub marudząc, pocąc się czy chrząkając nosem. Jest to bardzo ciężka sytuacja nie tylko dla dziecka, dla którego sen ma kluczowe znaczenie, lecz także i dla rodziców, którzy po trudach nocy nie mają siły na efektywne funkcjonowanie w ciągu dnia.

Od czego zależy sen dziecka?

Przyczyny niespokojnego snu mogą być bardzo różne. Po pierwsze – dziecko może być po prostu głodne. W takim wypadku należy spróbować przed snem podać bardziej sycącą niż mleko kaszkę. Bolesne ząbkowanie także może sprawiać, że dziecko nie będzie spało spokojnie. Aby ulżyć dziecku można smarować mu dziąsła maścią, jednak ząbkowaniu często towarzyszy podwyższona temperatura – wówczas problem może rozwiązać podanie środka przeciwgorączkowego.

Jeśli dodatkowo wykluczymy nieodpowiednią temperaturę w sypialni (dziecku może być za gorąco lub za zimno), mokrą pieluchę, infekcję oraz lęki i niepokój spowodowany brakiem bliskości mamy, to pozostaje tylko jedno – alergia!

Kiedy podejrzewać alergię u dziecka?

Możemy u dziecka podejrzewać alergię jeśli dodatkowo zauważymy, że budzi się z opuchniętymi, załzawionymi oczami, zatkanym nosem, pojawia się wysypka lub swędzenie, a często zdarza się także, że maluch chrapie w nocy, za to po przebudzeniu kicha.

W nocy objawy alergiczne się nasilają, ponieważ łóżko jest idealnym środowiskiem do rozwoju roztoczy, pajęczaków i bakterii ze względu na wilgotność, ciepło oraz dużą ilość złuszczonego naskórka będącego dla nich pożywką.

Alergia to najczęstsze przewlekłe schorzenie u dzieci, czego głównym powodem jest środowisko w jakim obecnie żyjemy, ponieważ w powietrzu unosi się coraz więcej alergenów, a przesadne dbanie o czystość i eliminowanie z otoczenia dziecka drobnoustrojów sprawia, że dzieci są coraz mniej odporne na nie. Z kolei, kiedy już wykryjemy u dziecka alergię, paradoksalnie o czystość należy dbać jeszcze bardziej!

Alergia u dziecka - jak dbać o czystość?

Przede wszystkim należy zwalczać kurz, czyli z pokoju dziecka oraz z pomieszczenia, w którym zazwyczaj sypia należy usunąć wszystkie przedmioty, na których może gromadzić się kurz. Szczególną uwagę należy zwrócić na dywany, zasłony i maskotki.

Podłogę jak najczęściej przecierajmy na mokro i wietrzmy sypialnię. Usuńmy z niej kwiaty doniczkowe, w których gromadzą się pleśnie będące silnymi alergenami.

Hipoalergiczna pościel dla małego alergika

Kolejnym krokiem do zapewnienia dziecku komfortowego, spokojnego snu będzie zmiana poduszki. Poduszka powinna być hipoalergiczna – wyrzucamy zatem poduszki z pierza, pianki, gąbki i innych materiałów, które u wielu osób powodują alergie. Obecnie silny trend ekologiczny sprawił, że do łask powróciło naturalne wypełnienie z łuski gryczanej, która w swoim składzie zawiera taniny, posiadające właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu hamują rozwój bakterii gram ujemnych, gram dodatnich, roztoczy i pajęczaków. Na rynku jest bardzo duży wybór produktów hipoalergicznych, więc bez problemu znajdziemy poduszkę odpowiadającą naszym wymaganiom.

Kolejnym krokiem jest dobór materaca – musi on przede wszystkim „oddychać”, aby dziecko pociło się jak najmniej, przez co nie stworzy się klimat do rozwoju drobnoustrojów. Powinien być dodatkowo dwustronny i posiadać pokrowiec najlepiej z bawełny organicznej i apreturę wykończeniową Sanitized, co zwiększy barierę ochronną przed roztoczami i bakteriami.

Nie pozwólmy, aby nocna alergia zakłóciła sen maleństwa i osłabiła jego regeneracyjną rolę. Nieprzespane noce obniżają sprawność umysłową, pamięć, koncentrację. Lepszy sen to lepsze zdrowie! Warto o tym pamiętać.

