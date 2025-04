Każdemu rodzicowi zależy, aby dziecko zajadało się wartościowymi posiłkami bez grymaszenia. Nie bez powodu – właściwie skomponowany jadłospis to fundament harmonijnego rozwoju niemowlęcia. Produkty zbożowe w postaci kaszek stanowią ważny element prawidłowo skomponowanej diety, a pochodząca ze zbóż energia daje maluchowi siłę do codziennej nauki i zabawy.

Pyszny smak, witaminy* i składniki mineralne* to 3 powody, dla których warto podawać niemowlęciu kaszkę każdego dnia – również w nietypowym wydaniu! Poznaj oryginalny przepis, który z pewnością przypadnie do gustu maluchowi i odmieni wygląd jego codziennego menu. Bo nietrudno wyobrazić sobie uśmiech na twarzy dziecka widzącego zabawne kształty na swoim talerzyku.

Oto owocowa stonoga z użyciem kaszki dla niemowlęcia po 6. miesiącu.

Do przygotowania 1 porcji potrzebne będą:

20 g kaszki BoboVita mlecznej manny 3 owoce po 6. miesiącu życia,

40 ml wody do przygotowania kulek z kaszki,

20 g przecieru owocowego w słoiczku banan po 4. miesiącu życia,

20 g przecieru owocowego w słoiczku jabłka i jagody po 4. miesiącu życia,

Do kaszki dodaj wodę i wymieszaj do uzyskania jednolitej zwartej konsystencji. Z gotowej masy uformuj kilka kulek. Przeciery owocowe przełóż do naczyń, a następnie umieść w zamrażarce na minimum 4 godziny, po tym czasie wyjmij je, a następnie za pomocą łyżeczki wydrąż z uzyskanych sorbetów małe kulki o wielkości zbliżonej do tych z kaszki. Przygotuj talerz i układaj na nim wszystkie kulki w taki sposób, aby kształtem przypominały stonogę – gotowe!

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

Kaszki BoboVita zgodnie z przepisami prawa zawierają witaminę B1, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego u niemowląt i małych dzieci.

* Dotyczy kaszek mlecznych BoboVita, które zgodnie z przepisami prawa zawierają witaminy A, D i wapń. Bezmleczne kaszki BoboVita zawierają cynk, żelazo i wapń. Kaszka ryżowa owoce leśne zawiera wapń i żelazo, a kaszka zbożowa jabłko śliwka zgodnie z przepisami prawa zawiera tylko witaminę B1.

Artykuł powstał z udziałem marki Nutricia