„Żałuję, że ktoś nie powiedział mi o tym wcześniej” - zaczyna swój tekst dziennikarka Annie Gabillet. Kobieta niedawno zostałam mamą. Jeszcze w czasie pobytu z córką w szpitalu, wydarzyła się sytuacja, która kompletnie zaskoczyła Annie. W pieluszce dziewczynki zaobserwowała czerwoną wydzielinę. Okazało się, że to rodzaj „niemowlęcego okresu”.

Reklama

„Niemowlęcy okres” - co to takiego?

Świeżo upieczona mama była przerażona. Nie wiedziała, co jest powodem dolegliwości u niemowlęcia. Natychmiast zaalarmowała pielęgniarkę. Ta przyjrzała się sprawie i stwierdziła, że to tylko „niemowlęcy okres”. Zmieniła pieluszkę dziewczynce i wyszła. Annie Gabillet nie mogła przestać się zastanawiać, z czym właściwie ma do czynienia. Postanowiła poprosić o wyjaśnienie lekarza pediatrę.

Często zdarza się, że nowo narodzona dziewczynka wydziela odrobinę czerwonego śluzu lub wydzieliny, w krótkim czasie po przyjściu na świat. - wytłumaczyła doktor Monique Regard, pediatra ze Szpitala Dziecięcego Marii Fareri w Westchester.

Lekarka dodała, że „minimenstruacja” zwykle pojawia się w kilka dni po narodzinach. W przypadku córki Annie miało to miejsce w drugiej dobie po porodzie. Była to jednorazowa sytuacja. Wystarczyła jedna zmiana pieluchy. Ale zdarza się, że nietypowa wydzielina pojawia się przez parę dni. Skąd się bierze „niemowlęcy okres”?

Jest on spowodowany hormonami, które dziecko otrzymuje od matki w czasie ciąży. Nie ma on nic wspólnego z karmieniem piersią. W czasie ciąży estrogen gromadzi się w wyściółce macicy dziecka. Po narodzinach, dziecko nie otrzymuje już estrogenu. Brak stymulacji hormonalnej skutkuje pojawieniem się miniaturowego okresu - wyjaśniła lekarka.

Czy to objaw choroby?

Zdecydowanie nie. Jeśli ilość wydzieliny nie przekroczy objętości porównywalnej do kilku łyżeczek, a sytuacja nie potrwa dłużej niż parę dni - nie ma powodów do obaw. Rodzice powinni skontaktować się z lekarzem, kiedy sytuacja utrzymuje się przez dłuższy czas - poradziła doktor Regard.

Źródło: popsugar.co.uk

Reklama

Przeczytaj:

„Popłakałem się po wszystkim” - mężczyzna osobiście odebrał poród żony

Czy niemowlęta i małe dzieci mogą pić "kranówę"? To zależy!