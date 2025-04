Dlatego pranie odzieży niemowlęcej to nie lada wyzwanie, ale zarazem wielka przyjemność.

W płatkach mydlanych czy w pachnącym proszku? Razem czy osobno? Prać ręcznie czy może w supernowoczesnej pralce? Pytania te często towarzyszą wielu mamom, zwłaszcza wtedy gdy słyszą różne opinie na ten temat.

Pranie ubranek maleństwa wymaga specjalnej troski i uwagi. Wybierając proszek do prania należy sprawdzić, czy ma pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub Centrum Zdrowia Dziecka. Pozytywna opinia oznacza, że proszek lub płyn do prania przeszedł specjalne testy dopuszczające je na rynek produktów dla dzieci.

Dobry proszek wyróżnia się:



delikatnym zapachem,

efektywnością- po praniu znikają zabrudzenia,

dobrą rozpuszczalnością- łatwo się spłukuje,

brakiem substancji chemicznych – np. JELP nie zawiera fosforanów.

Czy prać nowe ubranka?



Przed pierwszym użyciem kolorowych śpioszków, pajacyków czy tetrowych pieluszek, należy je wyprać. Ubranka nasączone są apreturą ( preparat, który sprawia, że ubranka są nieco sztywniejsze). Dodatkowo w nowych ubrankach mieszkanie mają drobnoustroje ( w sklepie ubranka są dotykane i oglądane przez wiele osób). Dlatego tak istotne jest pranie nowych ubranek. Warto również prasować małe ciuszki- będą wtedy miękkie i niemal sterylnie czyste. Grono pediatryczne zaleca prasowanie ubranek przez pierwsze tygodnie życia. Ubranka alergika należy prasować jak najdłużej.

Dziecięce rzeczy pierze się bardzo często. Przy zakupie ubranek, warto zwrócić uwagę na:

kolorystykę - jeśli ubranka są różnokolorowe mogą farbować. Lepiej wybrać ubranka lepszego gatunku, wówczas ryzyko farbowania jest mniejsze.

włókno, z jakiego są wykonane- dla niemowląt najlepiej kupować rzeczy bawełniane,

fakturę materiału- ubranka tkane bardzo luźno po praniu mogą się zdefasonować.

Przed praniem ubranka warto posegregować według koloru i stopnia zabrudzenia. Najbrudniejsze ciuszki można namoczyć w płynie lub proszku do prania. Nie wolno stosować chemicznych odplamiaczy, gdyż mają właściwości żrące i mogą podrażnić delikatną skórę dziecka. Jeśli mama chce aby białe koszulki były śnieżnobiałe może je wygotować. Nie zaleca się prania ubranek niemowlęcych razem z ubraniami osób dorosłych. Oddzielnie pierze się pieluchy tetrowe. Aby usunąć z nich stałe zabrudzenia powinno się je wypłukać pod bieżącą wodą. Do prania pieluszek stosuje się te same proszki co do prania dziecięcych ubranek.