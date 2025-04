Co jakiś czas moda na imiona dziecięce zmienia się. Pojawia się to zazwyczaj na zasadzie fali - jakieś imię, które dotąd nie było nadawane zbyt często, nagle zyskuje popularność i całe rzesze rodziców nadają je swoim nowo narodzonym pociechom. Później moda na nie mija i pojawia się następne imię - czasem typowo polskie, czasami wręcz przeciwnie.

Reklama

Są jednak imiona, które są niezwykle rzadkie. Rodzice chcą przez to sprawić, by dziecko było naprawdę niepowtarzalne. Czasami też po prostu takie imię wydaje im się najpiękniejsze i najwłaściwsze, a nie mają przecież wpływu na to, że inni rodzice również nie wybierają go dla swoich dzieci.

Rok 2015 obfitował w kreatywność rodziców. Naprawdę sporo imion należy do tych najrzadszych. Wiele z nich to w ogóle przypadki jednostkowe na skalę miejscowości lub nawet kraju. Przekonajcie się, jakie imiona były w mijającym roku najrzadsze. Może zainspirują was do nadania dzieciom podobnych? Póki co nie ma obawy, że pół klasy w szkole będzie później nazywało się tak samo, jak wasze dziecko. Oczywiście do czasu, aż zmieni się moda.

Najrzadziej nadawane imiona w 2015 roku

Dla dziewczynek:

Adela

Adrianna

Antonia

Apolonia

Arina

Berenika

Brygida

Cecylia

Dagmara

Dagna

Dobrawa

Elwira

Elżbieta

Ewelina

Filomena

Florentyna

Franciszka

Gaja

Halina

Irena

Julianna

Kamila

Kasjana

Klementyna

Ksenia

Leila

Marlena

Marzena

Melisa

Mia

Miłosława

Monika

Nel

Noemi

Paula

Rebeka

Rita

Romualda

Sabina

Tola

Walentyna

Wiera

Wiwianna

Zoja

Dla chłopców:

Anatol

Arien

Arnold

Bastian

Benedykt

Beniamin

Bolesław

Edward

Emil

Feliks

Florian

Gaweł

Hugo

Jan Jakub

Janusz

Jeremiasz

Klaudiusz

Lew

Marian

Mirosław

Nestor

Olgierd

Otto

Perseusz

Remigiusz

Sergiusz

Sylwester

Wawrzyniec

Zachariasz

Zachary

Ziemowit

Reklama

Jak pielęgnować niemowlaka? Sprawdź!:

Jak przygotować kąpiel dla noworodka?5 zalet kołysania niemowlakaJak wybrać nianię elektroniczną?