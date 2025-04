Twoje starsze dziecko nie akceptuje młodszego rodzeństwa, które dopiero co pojawiło się na świecie? Jest złośliwe, niegrzeczne i mówi, że nie lubi siostry albo brata? Możesz szybko i skutecznie zmienić jego nastawienie! Tylko najpierw powinnaś zmienić swoje zachowanie. Zdziwiona?

Sprawdź, jak przygotować jedynaka na rodzeństwo!

Okazuje się, że negatywne reakcje malucha na rodzeństwo, które pojawiło się na świecie, to nie jest jego wina, tylko rodziców. Chodzi dokładnie o ich podejście do starszego dziecka podczas karmienia, przewijania albo innych czynnościach wykonywanych przy niemowlęciu.