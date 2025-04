Mleko modyfikowane niezależnie od tego, jaki jego rodzaj wybierzemy, nigdy nie będzie tak wartościowe jak mleko matki, ale czasem nie chcemy lub nie możemy karmić i wybieramy własnie takie mleko dla naszego dziecka. Wtedy warto dowiedzieć się, jak takie mleko powstaje i czy lepiej podawać naszemu dziecku mleko modyfikowane krowie czy kozie.

Dlaczego mleko modyfikowane na bazie mleka krowiego jest najbardziej popularne?

Najpopularniejsze i najbardziej powszechne jest mleko modyfikowane produkowane na bazie mleka krowiego. Jednak nie dlatego, że mleko krowie jest najbardziej podobne do kobiecego, ale dlatego, że najłatwiej jest je pozyskać i jest zdecydowanie najtańsze. Warto zatem wiedzieć, że naturalną alternatywą dla wysoko przetworzonych mieszanek na bazie mleka krowiego, mogą być produkty oparte na mleku kozim. Naturalnie zawiera ono bowiem wiele składników, które są dodawane sztucznie do mieszanek tworzonych z mleka krowiego.

Jak powstaje modyfikowane mleko kozie i krowie?

Produkcja mleka krowiego coraz częściej odbywa się na skalę masową. Krowy trzymane są w zamknięciu, w bardzo ciasnych boksach i bez możliwości wypasania się na zewnątrz. Uzyskane od nich mleko poddawane jest procesowi pasteryzacji, a następnie transportowane do fabryki zajmującej się produkcją mleka następnego.

Produkcja niektórych mlek modyfikowanych na bazie pełnego mleka koziego wygląda zupełnie inaczej. Przykładem może być mleko Capricare. Kozy, od których pozyskuje się jego główny składnik mieszkają w ciepłych i dobrze wentylowanych zagrodach w Nowej Zelandii. Karmione są wyłączeni świeżo zerwaną trawą (rosnącą tam nawet 10 miesięcy w roku) oraz paszą z dodatkiem kukurydzy, jęczmienia i owsa. Co więcej, całość produkcji odbywa się w jednym miejscu, gdyż fabryka dedykowana jest jedynie produkcji żywności dla dzieci na bazie mleka koziego.

Krowie czy kozie - które mleko jest bardziej przetworzone?

Proces produkcji mleka następnego na bazie mleka krowiego jest bardzo skomplikowany. Po dostarczeniu mleka do fabryki następuje oddzielenie od niego śmietany oraz serwatki. Wytworzone w tym procesie składniki poddaje się oczyszczeniu oraz odtłuszczeniu. Modyfikowany jest także skład mleka. Usuwana jest część białka oraz zmieniany jest jego rodzaj. Część tłuszczy mlecznych zamieniana jest na tłuszcze roślinne (np. olej palmowy). Zwiększana jest także ilość laktozy, która w wyniku oczyszczania serwatki zostaje utracona. Przez skomplikowany proces produkcji mleko traci także wiele innych składników mineralnych, które później muszą być sztucznie dodane.

Proces produkcji mleka następnego na bazie pełnego mleka koziego jest znacznie mniej złożony. Polega na przeróbce świeżego mleka do sproszkowanej postaci. Dzięki temu zostają zachowane składniki bioaktywne, w które bogate jest mleko kozie. Zostaje zachowany także tłuszcz mleczny, który jest niezbędny do rozwoju układu nerwowego dziecka. Do gotowego mleka dodawane są wyłącznie istotne składniki mineralne, witaminy i kwasy tłuszczowe.

Mleko następne oparte na pełnym mleku kozim jest bardziej naturalne i mniej przetworzone niż tradycyjne mieszanki. Stosunek kazeiny do białka serwatkowego jest w nim odpowiedni dla dzieci i nie wymaga ulepszeń, tak jak w przypadku mleka krowiego. To naturalna alternatywna, którą powinny wziąć pod uwagę wszystkie mamy, rozważające rozpoczęcie karmienia dziecka mlekiem modyfikowanym.

