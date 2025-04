Mleko matki bez wątpienia jest najlepszym pożywieniem dla niemowlaka. Niestety nie zawsze kobieta ma możliwość karmienia dziecka piersią. Czasami przebyte choroby, zbyta mała ilość posiadanego pokarmu lub inne trudności sprawiają, że trzeba zrezygnować z karmienia piersią i wybrać mleko modyfikowane. Ale jak je wybrać, by dostarczyć dziecku pokarm najwyższej jakości?

Kiedy mleko matki musi być zastępowane mlekiem modyfikowanym?

Podstawowym powodem zastąpienia mleka z piersi mlekiem modyfikowanym jest fakt, że mama nie jest w stanie sama wykarmić malucha. Dlaczego? Oto najczęstsze przyczyny:

młoda mama nie ma pokarmu, mimo że stara się wspomóc laktację ;

; dziecko nie najada się wyłącznie mlekiem z piersi;

mama jest zmuszona do powrotu do pracy.

Kiedy najlepiej wprowadzić mleko modyfikowane do diety niemowlaka?

– Karmienie piersią jest szczególnie ważne dla niemowląt do 6. miesiąca życia, ponieważ tak młodziutkie organizmy nie mają jeszcze odpowiednio wykształconych funkcji obronnych i trawiennych – mówi lekarz pediatra, dr Marzena Gajewska. – Po tym czasie można oczywiście dalej karmić dziecko piersią, wprowadzając jednocześnie inne, dostosowane do wieku pociechy produkty. To dobry czas na przestawienie maluszka na mleko modyfikowane – dodaje dr Marzena Gajewska.

Karmienie mlekiem modyfikowanym a więź z ojcem

Do karmienia butelką warto także zaangażować tatę, który wreszcie będzie mógł samodzielnie zaspokoić głód swojej pociechy. Ta prosta czynność, połączona z przytulaniem i okazywaniem czułości, pogłębi więź dziecka z ojcem i spotęguje miłość między tatą i maluchem. To dodatkowa korzyść, jaka wynika z przymusu karmienia mlekiem modyfikowanym. Gdyby przez wiele miesięcy dziecko było karmione piersią, nie uzyskałoby takiej bliskiej relacji z ojcem, a jest on przecież ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Od czego warto zacząć, włączając w dietę dziecka mleko modyfikowane?

Decyzja o zakończeniu karmienia piersią z pewnością nie należy do łatwych. Organizm niemowlęcia jest bardzo wrażliwy, dlatego wymaga odpowiednio dopasowanego pożywienia. Dlatego też najlepiej zacząć od wyboru odpowiedniego mleka, które posiada wszystko, co najlepsze z natury.

– Takie mleko będzie zawierało wszystkie, zgodne z normami prawnymi, składniki niezbędne dla zdrowego rozwoju dziecka, pochodzące z ekologicznych surowców – a to pozwala mieć pewność, że nie znajdą się w nim żadne szkodliwe substancje czy modyfikowane genetycznie składniki – mówi dietetyk, Ewa Ceborska-Scheiterbauer.

Idealne mleko dla malucha

