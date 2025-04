Najczęściej mówi się o nim w kontekście poszczególnych dobroczynnych składników. Nie każdy wie, że dopiero wszystkie razem tworzą ten bezcenny pokarm. O czym mowa? O cudzie natury – mleku matki. Ale nie wszystkie kobiety mogą karmić piersią. Wówczas kluczowe dla nich jest podawanie dziecku odpowiedniego mleka modyfikowanego. Odpowiedniego, czyli jakiego? Odpowiedź jest prosta – bliskiego pokarmowi kobiecemu! Czy można dążyć do ideału, jakim jest mleko mamy? Badania nad składem mleka kobiecego udowadniają, że tak.

Lata badań nad kompozycją idealną mówią jedno: mleko mamy to bez wątpienia cud natury! Zawiera szereg unikalnych składników, które wspierają dojrzewający organizm niemowlęcia, m.in. enzymy, hormony czy przeciwciała. Dla niemowlęcia stanowi najbardziej wartościowy posiłek, charakteryzujący się m.in. zawartością laktozy, tłuszczu, oligosacharydów, witamin, składników mineralnych i wielu innych składników biologicznie czynnych. Mleko mamy zawiera prawie wszystkie ważne składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji (z wyjątkiem witamin D i K, które należy suplementować zgodnie z zaleceniami lekarza). Wszystkie razem mają szczególnie dobroczynny wpływ na rozwój organizmu dziecka:

laktoza – pokarm kobiecy zawiera głównie laktozę, czyli cukier mleczny, drugi co do ilości stały składnik mleka kobiecego (pierwszym składnikiem, co do ilości, jest woda);

– pokarm kobiecy zawiera głównie laktozę, czyli cukier mleczny, drugi co do ilości stały składnik mleka kobiecego (pierwszym składnikiem, co do ilości, jest woda); tłuszcze – główne źródło energii. Wśród nich wyróżnia się długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ważne dla np. rozwoju mózgu i wzroku;

– główne źródło energii. Wśród nich wyróżnia się długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ważne dla np. rozwoju mózgu i wzroku; oligosacharydy 1 – w pokarmie matki występuje ponad 1000 różnych krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów w stosunku 9:1, które tworzą aż około 200 struktur;

– w pokarmie matki występuje ponad 1000 różnych krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów w stosunku 9:1, które tworzą aż około 200 struktur; składniki mineralne i witaminy – składniki wspierające harmonijny rozwój, funkcjonowanie organów oraz budowanie zębów i kości dziecka 2 ;

– składniki wspierające harmonijny rozwój, funkcjonowanie organów oraz budowanie zębów i kości dziecka ; nukleotydy – niezbędny element wielu procesów metabolicznych. Stymulują one produkcję przeciwciał i zwiększają aktywność komórek walczących z drobnoustrojami.

Kompletna kompozycja bliska pokarmowi kobiecemu

Mleko mamy to najlepszy pokarm dla niemowlęcia, jednak nie każda mama może karmić piersią. Wówczas, w porozumieniu z pediatrą, powinna wybrać odpowiednie dla swojego dziecka mleko modyfikowane. Co jest ważne? Czym się kierować? Przede wszystkim kompozycją składników, ponieważ o tym, czy dany produkt ma skład bliski pokarmowi kobiecemu, nie świadczy jeden składnik, a właśnie cała ich kompozycja. Można to porównać do orkiestry, gdzie wszystkie instrumenty muszą ze sobą współgrać. Naukowcy NUTRICIA, którzy od ponad 40 lat prowadzą pionierskie badania nad korzyściami składników mleka kobiecego, doskonale zdają sobie z tego sprawę. Właśnie dlatego opracowali Bebilon 2, kompletną kompozycję, zawierającą także składniki naturalnie występujące w pokarmie matki3. Mleko to dostarcza dziecku wiele korzyści, m.in. wspiera prawidłowy rozwój, w tym funkcjonowanie układu odpornościowego, oraz rozwój funkcji poznawczych. Zawiera unikalną kompozycję oligosacharydów GOS/FOS – odwzorowującą kompozycję oligosacharydów mleka mamy, kwas DHA dla rozwoju mózgu i wzroku, kwas AA – podobnie jak mleko mamy,postbiotyki – wytwarzane przez dobre bakterie,witaminy A, C i D dla wsparcia odporności oraz jod i żelazo dla rozwoju poznawczego4. Warto pamiętać, że jest to również mleko modyfikowane najczęściej rekomendowane przez pediatrów w Polsce5.

1000 pierwszych dni inwestycją w przyszłość

Pierwsze lata życia to wyjątkowy okres w rozwoju malucha. Podejmowane wówczas przez rodziców decyzje dotyczące żywienia dziecka mają fundamentalne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania – zarówno teraz, jak i w dorosłym życiu. To, że mleko mamy jest cudem natury i wzorcem idealnym – wiemy. Jeśli jednak karmienie naturalne nie jest możliwe, należy wybrać taki pokarm, którego kompozycja jest odpowiednia dla dziecka, a składniki w nim zawarte zapewniają dziecku sposób żywienia zbliżony do karmienia naturalnego.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.



Artykuł powstał z udziałem marki Bebilon 2