Z wyłącznym karmieniem piersią – mimo wielu starań i prób – bywa jednak różnie, a niekiedy konieczne jest włączenie do diety niemowlęcia mleka modyfikowanego. Stojąc przed sklepową półką pełną różnego rodzaju takich produktów, rodzice mogą się zastanawiać, który z nich będzie najlepszy dla dziecka. Dowiedz się, o czym warto pamiętać, wybierając mleko następne.

Poradź się lekarza pediatry

Zdarzają się sytuacje, w których kobieta z uzasadnionych powodów nie może karmić tylko piersią i dla dobra półrocznego niemowlęcia musi zacząć je dokarmiać mlekiem modyfikowanym. W takiej sytuacji wsparciem powinien być lekarz (najlepiej prowadzący dziecko), który zna potrzeby żywieniowe niemowląt i aktualne zalecenia ekspertów.

Pediatra pomoże wybrać odpowiednie mleko modyfikowane z kompletną kompozycją składników, zawierające także te naturalnie występujące w mleku matki. Jego wiedza i doświadczenie oraz wsparcie, którego może udzielić, są kluczowe, aby rodzice mogli dokonać zakupu mleka następnego wspierającego prawidłowy rozwój dziecka, w tym jego układu odpornościowego.

Dbaj o jakość mleka

Warto wiedzieć, że zarówno konwencjonalne mleka następne, jak i formuły oznaczone jako BIO muszą spełniać określone prawem, wyjątkowo rygorystyczne normy, aby były odpowiedniej jakości oraz w pełni bezpieczne dla najmłodszych. Różnica między tymi produktami polega na tym, że mleko następne z oznaczeniem BIO zawiera składniki z certyfikowanych hodowli i upraw w rolnictwie ekologicznym, prowadzonych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i z poszanowaniem środowiska, podlegających restrykcyjnym wymaganiom i kontrolom na każdym etapie wytwarzania produktu*.

Potwierdzeniem tego jest m.in. widoczne na opakowaniu unijne logo rolnictwa ekologicznego – tzw. Euroliść, czyli listek ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle.

Dopasuj do potrzeb

Jeśli mama nie może podawać półrocznemu dziecku własnego pokarmu, powinna stosować mleko następne przeznaczone specjalnie dla najmłodszych, które odpowiada najwyższym standardom jakościowym. Analizy nad kompleksową kompozycją mleka mamy pozwalają na opracowywanie oraz doskonalenie formuł mlek następnych, aby były one jak najlepiej dopasowane do potrzeb dzieci po 6. miesiącu życia.

Podawanie innych rodzajów mleka, które nie są dedykowane niemowlętom, nie jest rekomendowane przez ekspertów.

Sprawdzaj zawartość kluczowych składników

Dla rozwoju młodego organizmu duże znaczenie ma bardzo wiele składników pokarmowych. Już od samego początku należy wspierać układ nerwowy oraz odpornościowy. Rolą układu odpornościowego jest ochrona organizmu przed infekcjami i chorobami. Mózg dziecka jest natomiast odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Aby jego rozwój przebiegał prawidłowo, istotne jest dostarczenie dziecku określonych składników odżywczych i witamin.

Dla odpowiedniego funkcjonowania układu odpornościowego kluczowe są witaminy A, C, D oraz cynk, natomiast kwasy DHA i ALA, należące do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega 3, są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mózgu. Warto też zwrócić uwagę na to, czy mleko następne zawiera kompozycję oligosacharydów GOS/FOS, jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego oraz wapń i magnez dla prawidłowego rozwoju kości.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.