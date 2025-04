Miękkie piersi-brak pokarmu?

Mój synek ma 2,5 miesiąca. Od samego początku karmię go piersią. Jego waga prawidłowo wzrastała do 2 miesięcy mimo, że czas jego posiłku trwał 10 min a nie jak jest napisane w tych wszystkich poradnikach minimum 15 min. Dodam,że bardzo ładnie łapie sutek z brodawką ale teraz niestety coś zaczęło się dziać. Pokarmu już nie wystarcza mu tak jak wcześniej na 3 godziny tylko na 1,5 do 2 gdy zaczyna jeść przez pierwsze 4-5 min ssie ładnie później wierci się i kręci jak oszalały. Zaczyna płakać, zachowuje się tak jakby ssał a nie było mleka, a gdy naduszam na sutek to to mleko leci, a gdy chcę odciągnąć to też mam problem i leci go niewiele. Mały w ciągu 2 tygodni przytył tylko 300 g. Proszę o poradę czy to jest ten kryzys laktacyjny? Czy może pokarm mi zanika. Myślę o tym przez cały czas, ciągle macam piersi ale są miękkie. Nie wiem co robić a bardzo pragnę karmić go piersią.

Zaniepokojona

Jeśli pani bardzo pragnie karmić synka piersią to tak się stanie. Po pierwsze należy przestać tolerować mity- "miękkie piersi oznaczają brak pokarmu", "pokarm zanikł" .Tutaj o innych mitach:

Proszę karmić według potrzeb dziecka- tzn. co 1,5-2 godzin. Najprawdopodobniej jest to czas kryzysu laktacyjnego. Zazwyczaj ma on miejsce w 3,6 tygodniu oraz 3 i 9 miesiącu życia dziecka. Jednak czas kryzysu może być ruchomy. W okresie kryzysu mama ma wrażenie, że dziecko dosłownie wisiałoby przy piersi. Kryzys laktacyjny to coś normalnego, naturalnego i po prostu trzeba go przetrwać. Warto pozwolić dziecku jak najczęściej ssać pierś. Bowiem zasada jest taka-im dziecko częściej ssie tym pierś produkuje więcej pokarmu. W tym okresie życia przyrost masy ciała 300g w ciągu 2 tygodni mieści się w granicach normy (nie mniej niż 120g na tydzień). O postępowaniu w czasie kryzysu laktacyjnego proszę przeczytać:

Pozdrawiam serdecznie