Metoda BLW (Baby Led Weaning), którą po polsku określamy już jako Bobas Lubi Wybór to rozszerzanie diety niemowlęcia w taki sposób, by następowało łagodne odstawianie dziecka od mleka. Dziecko stopniowo i bez presji poznaje nowe smaki rezygnując lub zmniejszając ilość pokarmu mlecznego w swojej codziennej diecie. My proponujemy, a dziecko wybiera to co zje i decyduje w jakiej ilości.

Reklama

BLW wyklucza papki, choć dopuszcza np. zupy



Pokarmy, które podajemy dziecku metodą BLW nie są także przede wszystkim zblendowanymi papkami o podobnym smaku, a kawałeczkami normalnych najpierw gotowanych warzyw, mięsa, czy później surowych owoców i wszystkich dań (oczywiście zdrowych) z rodzinnego stołu. Chodzi o różnorodność smaków, zapachów, faktur, konsystencji. Można oczywiście podać dziecku zupę do wypicia w kubeczku, a gęste kawałki warzyw podać na talerzyku – to nie jest zabronione! Tak by dziecko mogło je złapać w rączkę.

Zobacz też: BLW - przepisy dla dziecka

Skoro dziecko wyciąga łapkę to dajemy spróbować?



Oczywiście to nie jest tak, na co uczula nasz ekspert, że dziecko w wieku niemowlęcym sięgnie z naszego talerza po papryczkę chilli czy smażony w głębokim tłuszczu fast food albo naszpikowany chemią czekoladowy wafelek i my od razu damy mu spróbować. Tych ostatnich dań nie powinni jeść tak naprawdę nawet dorośli! Warto to sobie uzmysłowić. Rodzic daje dziecku wybór, ale wyłącznie z produktów zdrowych.

Zobacz też: Prawdy i mity o BLW

Reklama

Dobrze radzić się specjalisty, a nie dr Google’a



Warto wiedzieć, co na temat Baby Led Weaning uważają specjaliści, a nie tylko blogerzy, czy inne mamy. Dr n. med. Andrea Horvath-Stolarczyk tłumaczy, że ten swobodny wybór, który dajemy dziecku przy tej metodzie, nie stoi w sprzeczności z naukowymi badaniami na temat rozszerzania diety niemowlęcia. Jedzenie ma być zawsze przyjemnością, także dla takiego maluszka.