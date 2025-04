Twoje dziecko płacze i nie możesz go uspokoić? Wypróbuj… mantrę „om”. Serio, to działa.

Mantrą w płaczące niemowlę



To, co pokazał Daniel Eisenman, mówca motywacyjny i tata maleńkiej Diviny, zadziwia i daje szansę innym młodym rodzicom na to, by szybko i – co ważne – w przyjemny sposób uspokoić płaczące dziecko. Mężczyzna zamieścił w sieci 40-sekundowy filmik, na którym leży z płaczącą córeczką na łóżku. Po chwili wydaje z siebie głęboki dźwięk „ommmm”, a słysząc go Divina przestaje kwilić, milknie i z błogością mruży oczy. Wygląda na całkowicie zrelaksowaną i senną.

Uważa się, że mantra „om”, znana z hinduizmu i buddyzmu tybetańskiego, to dźwięk powstawania świata. Efekty jej zastosowania przez Daniela są naprawdę niezwykłe. Internauci nie mogą wyjść z podziwu i komentują filmik zamieszczony przez mężczyznę na Facebooku. Jedna z kobiet pisze, że dźwięk wydawany przez ojca działa na dziecko, ponieważ przypomina to, co słyszało ono w łonie matki. Daniel wyjaśnił, że śpiewał mantrę córeczce wraz z partnerką jeszcze przed porodem.

Nie wszyscy od razu uwierzyli, że mantra działa na maluchy tak uspokajająco. Wielu internautów pisało, że to na pewno przypadek. Daniel zamieścił więc w sieci kolejny filmik, na którym w ten sam sposób udaje mu się uspokoić Divinę. Jedna z komentujących kobiet napisała ponadto:

Możecie się śmiać, ale wczoraj w nocy spróbowałam tego w desperacji i zadziałało!

Może więc warto spróbować? Metoda jest wszak bezpieczna, uniwersalna i można ją wypróbować wszędzie i o każdej porze!

