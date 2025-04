Całodzienny albo weekendowy wypad z niemowlakiem to świetna okazja, by przetestować podróżne akcesoria, sprawdzić, co jeszcze może się przydać i jaki problem warto rozwiązać przed dłuższym wyjazdem. Taka próba generalna przed wakacjami!

Reklama

Co do zrobienia przed wyjazdem na majówkę z niemowlakiem?

1. Wybierz fajne miejsca

Gdy dziecko jest małe, nie musisz wertować przewodników, by znaleźć dla niego supermiejscówkę z ogromnymi dinozaurami czy statkami Wikingów. Na takie atrakcje przyjdzie jeszcze czas. Zabierz je tam, gdzie sama chcesz pojechać, albo po prostu gdzieś, gdzie jest pięknie, cicho i zielono. Jeśli dotąd nie wyjeżdżaliście, wybierz miejsce niedaleko domu.

2. Sprawdź auto

Gdy się ma malca na pokładzie, nawet drobna awaria może się stać sporym problemem. Przy okazji zobacz, czy coś ciężkiego nie leży na tylnej półce.

3. Porządnie się spakuj

Sprawdź listę rzeczy do zabrania (często okazuje się, że wpisujemy na nią wszystko, tylko nie to, co naprawdę potrzebne). Pomyśl o organizerze samochodowym, zakładanym na oparcie przedniego fotela – naprawdę pomaga.

4. Skontroluj mocowanie fotelika

Musi być przytwierdzony do siedzenia jak należy. Nie może się kiwać. Pamiętaj - bezpieczeństwo maluszka jest najważniejszą rzeczą, o której musisz pamiętać przed i w trakcie wyjazdu!

Dowiedz się więcej o organizacji majówki:

5 rodzinnych zabaw na majówkę

9 sportów w sam raz na majówkę

4 rzeczy, które możesz zrobić w czasie majówki

O czym musisz pamiętać w drodze na majówkę z niemowlakiem?

1. Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka

Pamiętaj: nie ma mowy o jeździe bez fotelika, nawet gdy maluszek płacze. Przepisy mówią o tym jasno, ale ważniejsze jednak jest to, że podczas byle stłuczki nieprzypięte do fotelika dziecko wylatuje z tylnego siedzenia jak z procy. Jeśli koniecznie trzeba malucha wyjąć, zjedź na pobocze i zatrzymaj się. Uwaga! Nie odwracaj się do niego w czasie jazdy. Jeśli chcesz na niego zerkać, zaopatrz się w dodatkowe lusterko wsteczne.

2. Dbaj o jego komfort

Osłoń szybę – świecące w oczy słońce przeszkadza nie tylko kierowcom. Trochę pomagają półprzezroczyste osłony, które montuje się na przyssawkach do szyb. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, ponieważ promienie przeciskają się szparami. Lepsze są rolety.

3. Pilnuj, by dziecko się nie nudziło

Gdy bobas się nudzi, zaczyna płakać, a gdy płacze, trudno się skupić za kółkiem. Zamocuj do zagłówka zabawki w taki sposób, by smyk mógł po nie sięgnąć. Starszemu dziecku przyda się dodatkowa kierownica.

4. Rób przerwy w podróży

Malec musi od czasu do czasu zmienić pozycję i rozprostować kości. To, że jest malutki wcale nie oznacza, że ciągłe siedzenie w jednej pozycji jest dla niego komfortowe.

5. Nie przesadzaj z klimatyzacją

Dziecko przeziębia się o wiele łatwiej niż dorosły i dlatego pamiętaj, by nie rozkręcać klimatyzacji. Jeśli dopadnie cię senność, możesz obniżyć temperaturę, ale pamiętaj o dodatkowym przykryciu smyka.

6. Nigdy nie zostawiaj malucha

Absolutnie - nawet na minutę - nie zostawiaj maluszka w aucie np. po to, by skorzystać z toalety na stacji benzynowej. To niebezpieczne!

Dowiedz się więcej o organizacji majówki:

5 rodzinnych zabaw na majówkę

9 sportów w sam raz na majówkę

4 rzeczy, które możesz zrobić w czasie majówki

O czym musisz pamiętać w czasie majówki z niemowlakiem będąc na miejscu?

1. Nie szarżuj

Gdy świeci słońce i człowieka rozpiera energia, można się zagalopować, dlatego na wszelki wypadek przypominamy: niemowlaka nie można podrzucać i łapać, nawet jeśli jest tym zachwycone. Ze względu na wielkość głowy, usytuowanie środka ciężkości, budowy i rozmieszczenia naczyń wewnątrz czaszki, pod wpływem wstrząsów może dojść do mikrouszkodzeń w mózgu.

2. Bierz pod uwagę możliwości dziecka

Z niemowlakiem można robić wszystko: zwiedzać zamki i muzea, zdobywać szczyty itd. Trzeba jednak zapewnić mu komfort (wózek z dużymi pompowanymi kółkami albo wygodne nosidło turystyczne), karmić o stałych porach, robić przerwy na odpoczynek i drzemkę.

3. Baw się z nim

Gdy maluszek nie śpi, pokazuj mu ciekawe rzeczy, mów do niego, zajmuj się nim. Gdy się nie będzie nudził, nie przyjdzie mu do głowy, by rozrabiać, więc wszystkim wam będzie łatwiej cieszyć się majową wycieczką.

4. Wrzuć na luz

Nie musicie realizować żadnego z góry założonego programu, spieszyć się z punktu A do punktu B ani zaliczać konkretnych atrakcji. Spróbuj cieszyć się chwilą, pobyć z dzieckiem tu i teraz, bez nerwów i myślenia o tym, w co by się tu pobawić albo co jeszcze zobaczyć.

Dowiedz się więcej o organizacji majówki:

5 rodzinnych zabaw na majówkę

9 sportów w sam raz na majówkę

4 rzeczy, które możesz zrobić w czasie majówki

Reklama

napisane na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Mamo to ja