Łóżeczko turystyczne to specyficzny rodzaj miejsca do spania dla małego dziecka. Jego zaletą jest to, że można je złożyć i rozłożyć, dzięki czemu rodzice mogą podróżować z maluchem i nie mieć pewność, że będzie miał w nocy wygodnie, gdziekolwiek pojadą.

Co warto wiedzieć o łóżeczku turystycznym:

Jest lekkie, przenośne i składane. Nadaje się dla dziecka do około 3. roku życia. Stelaż jest wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego.

Boki najczęściej są siateczkowe, co z jednej strony umożliwia obserwację malucha, a z drugiej – chroni go przed wypadnięciem. Siateczka jest miękka i elastyczna, więc dziecko się o nią nie poobija.

Dno najczęściej ma budowę segmentową i zawiera dość cienki watowany materacyk. O tym, czy taki wystarczy, piszemy dalej.

Z pewnością docenią je rodzice często podróżujący z dzieckiem. Dzięki niemu rodzina nie jest uzależniona w wyborze miejsca noclegu od tego, czy w danym lokum znajduje się łóżeczko dla malucha. Wystarczy, że w pomieszczeniu jest dość miejsca, aby rozstawić w nim własne – turystyczne.

Posiadanie takiego akcesorium, jak już wspomnieliśmy, daje większe możliwości wyboru noclegu dla rodziny. Poza tym dziecko przyzwyczaja się do swoich rzeczy i z pewnością będzie lepiej się czuło, zasypiając w łóżeczku, które zna, niż w obcym.

Co zrobić, aby dziecko przespało całą noc

Na dodatek można je rozstawić we własnym domu, gdy potrzebny jest nocleg dla znajomych z dzieckiem.

Przezroczysta siateczka sprawia, że łóżeczko turystyczne może posłużyć też jako kojec – zarówno we własnym domu, jak i na wyjeździe.

Niektóre modele mają kółeczka, co dodatkowo ułatwia przemieszczanie, w innych kółka można wymienić na płozy, które zamieniają łóżeczko w kołyskę.

Jeśli myślisz o tym, żeby mieć w domu wyłącznie łóżeczko turystyczne zamiast drewnianego, podpowiadamy: to nie jest najlepsze rozwiązanie. Turystyczne jest co prawda lżejsze, łatwiej je przestawić ida się je zabrać w podróż. Jest jednak mniej stabilne od drewnianego.

Ma to znaczenie przy starszych dzieciach, które samodzielnie wstają. Lekka konstrukcja modelu turystycznego sprawia, że przy energicznym malcu, który wstaje, łóżeczko może się wywrócić.

Rodzaje i ceny łóżeczek niemowlęcych

Nie ma się też co oszukiwać – materiał i siateczka są mniej trwałe od drewna. Sprawdzą się przy okazjonalnym użytkowaniu, np. na wyjazdach, ale mogą nie wytrzymać użytkowania non stop przez 3 lata.

Napisaliśmy mogą, gdyż wszystko zależy od jakości materiałów, z jakich je wykonano. A to z kolei wyznacza cenę – droższe modele będą trwalsze.

Na dodatek materacyk, w jaki wyposażone są turystyczne modele, nie jest idealny. Lepszy komfort zapewnia grubszy i sztywniejszy materac – taki, jaki znajduje się zwykle w drewnianym łóżeczku. Przy częstych podróżach lub dłuższych wyjazdach warto więc rozważyć zakup dodatkowego materaca, który będzie można włożyć do łóżeczka turystycznego.

Modeli turystycznych jest całe mnóstwo, dlatego warto przed dokonaniem wyboru zastanowić się nad kilkoma sprawami.

Regulacja poziomu zawieszenia materacyka

Jeśli mimo wszystko planujesz mieć dla dziecka wyłącznie łóżeczko turystyczne, wybierz model z regulowanym poziomem zawieszenia materacyka. Będzie ci wygodniej, jeśli jeszcze niesiadające niemowlę będzie wyżej. Z czasem opuścisz materacyk niżej, aby maluch nie wypadł.

Dodatkowe akcesoria

Niektóre modele mają w komplecie przewijak. To wygodne rozwiązanie – gdy jest potrzebny, zakładasz go na łóżeczko i korzystasz, a później zdejmujesz. Przyda się przy codziennym użytkowaniu łóżeczka w domu, ale i na wyjazdach przy zmianie pieluch czy ubranek.

Innym przydatnym akcesorium jest moskitiera. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, kiedy może się przydać zarówno w domu, jak i na wakacjach.

Wygodne kieszenie

Warto, aby wybrany model miał na szczytowej ściance kieszeń, która przyda się na niezbędne drobiazgi: smoczek, chusteczki, krem do pupy czy pieluchę.

Odpinany bok

Możliwość odpięcia części materiału z boku czy w nogach łóżka to bardzo wygodne rozwiązanie dla rodziców nieco starszych maluchów. Dziecko będzie mogło samo wchodzić i wychodzić z łóżka.

Rozmiary po złożeniu i składanie

Warto sprawdzić, jakie rozmiary ma złożone łóżeczko i czy wejdzie do bagażnika samochodu. Nie mniej ważny jest system składania – powinien być łatwy i przyjazny, żeby nie trzeba było za każdym razem szarpać się przy składaniu i rozkładaniu.

Kółeczka i płozy

Nie są niezbędne, ale mogą ułatwić rodzicom życie. Kółeczka pozwalają przestawiać łóżeczko bez podnoszenia go. Dzięki nim udaje się też przemieścić je ze śpiącym w środku malcem. To ważne w dość ciasnych przestrzeniach, z którymi czasami trzeba się mierzyć na wyjazdach.

Płozy z kolei, choć nie są niezbędne, przydadzą się do usypiania dziecka. Kołysanie ułatwi mu zaśnięcie, co bywa trudne, gdy dziecko jest chore, albo po prostu marudne.

