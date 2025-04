Noworodek w domu to spore wyzwanie dla rodziców. Nagle ich całe, spokojne dotychczas życie zmienia się i to nie do poznania. Nie tylko sposób spędzania czasu, czy priorytety ulegają przeobrażeniu. Również mieszkanie młodych rodziców przeistacza się w ciepłe i przytulne miejsce dla maluszka. Wybór odpowiedniej lampki nocnej, wózka, nosidełka oraz łóżeczka jest poważnym problemem, ponieważ w sklepach mamy ogromny wybór tych produktów. Zobacz najpiękniejsze łóżeczka dla dziecka i wybierz coś dla swojej pociechy.

Odpowiednie łóżeczko dziecięce powinno mieć:

regulowaną wysokość położenia materaca,

zaokrąglone boki, żeby dziecko raczkując nie uderzyło się w głowę,

szufladę na poduszkę albo zabawki,

możliwość łatwej instalacji karuzeli albo innych zabawek.

Zobacz najpiękniejsze łóżeczka dla dzieci

1. Klasyczne, drewniane łóżeczko

2. Śliczne, białe łóżeczko idealne dla chłopca

3. Okrągłe łóżeczko dla prawdziwej małej księżniczki

4. Łóżeczko z baldachimem

5. Klasyczne łóżeczko z zamontowaną karuzelą

6. Drewniane łóżeczko z pięknymi wstążkami, idealne dla dziewczynki

7. Białe łóżeczko z seledynowym akcentem i imieniem dziecka

