1. Lecznicza kąpiel dla dziecka: różowa na odparzenia

Rozpuść w szklance ciepłej wody 2 lub 3 kryształki nadmanganianu potasu (kupisz w aptece) i powstały roztwór wlej do kąpieli. Kontroluj kolor wody: powinna być delikatnie różowa, a nie fioletowa. Taka kąpiel działa lekko ściągająco i antybakteryjnie, dlatego może wspomóc leczenie pieluszkowego zapalenia skóry albo potówek. Stosuj ją jednak tylko w ostateczności, gdy na dolegliwości nie pomaga już nic innego.

2. Lecznicza kąpiel dla dziecka: kojąca z krochmalem

To drugi sposób na odparzenie – i nie tylko na nie. Kąpiel w krochmalu wskazana jest też dla alergików, bo skutecznie koi skórę i zmniejsza świąd. Aby ją przygotować, rozpuść 2 łyżki mąki ziemniaczanej w szklance zimnej wody i wlej do pół litra wrzątku. Uzyskany krochmal przelej do wanienki i uzupełnij wodą. Pozwól dziecku posiedzieć w takiej kąpieli ok. 10 minut, a po wyjęciu z wanny nie spłukuj ciała, a delikatnie wytrzyj.

3. Lecznicza kąpiel dla dziecka: lniana na suchą skórę

Kąpiel z dodatkiem siemienia lnianego zalecana jest dzieciom z suchą, łuszczącą się skórą. Wsyp pół szklanki siemienia do dużego garnka z wodą i doprowadź do wrzenia. Gotuj przez kwadrans, cały czas mieszając, bo lubi kipieć. Odstaw do wystygnięcia. Do kąpieli dodaj jedynie powstałą na wierzchu galaretkę. Nie myj dziecka dodatkowo żadnymi kosmetykami. Po lnianej kąpieli nie ma też potrzeby nawilżania skóry balsamem.

4. Lecznicza kąpiel dla dziecka: rumiankowa przy ospie

Dwu-, trzyminutowa nasiadówka w letniej wodzie z dodatkiem rumiankowej herbaty pomoże dziecku z ospą (gdy np. wysypka objęła pupę i okolice intymne). Napar ma działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, ale uwaga: tak samo jak i inne ziołowe napary, może uczulać. Z tego powodu rumiankową kąpiel stosuje się dopiero u dzieci, które skończyły rok.

5. Lecznicza kąpiel dla dziecka: olejowa dla alergika

U alergików skóra jest pozbawiona naturalnej tłuszczowej powłoki, dlatego do jej pielęgnacji najlepsze będą emolienty (nawilżają i natłuszczają skórę). Na co dzień wystarczy wlać nakrętkę emolientu i taką „tłustą” wodą myć dziecko. Kąpiel, która ma działać leczniczo, musi być dłuższa (ok. 10 min) i zamiast jednej nakrętki, potrzebne będzie więcej emolientu.

na podstawie tekstu Sylwii Niemczyk/Mamo to ja