Laktacja w czasie miesiączki

Reklama

Mam poważny problem a mianowicie od 5 dni walczę z brakiem pokarmu. Jest go bardzo mało- z obu piersi ściągnę 20ml. Malutka ma 2.5 miesiąca i od właśnie tych 5 dni strasznie się denerwuje gdy tylko złapie cycusia, pociągnie kilka razy i jest straszny płacz. Jest dokarmiana butelką-już w szpitalu w pierwszej dobie musiała zjeść 50ml bo tak płakała. Boję się, że całkiem mi zginie pokarm czego bardzo bym nie chciała -już pije herbatki. Pobudzam laktatorem ale mleka niewiele jest-co robić? Dodam jeszcze, że 3 dni temu zaczęłam miesiączkować i mam wrażenie, że pokarmu jest coraz mniej bo ściągam tylko 10ml. Co robić? Mała woli butelkę -może jest jakiś sposób na to żeby znowu pierś ciągnęła.

Lusia

To, że córeczka woli jeść z butelki to normalna sprawa. Bowiem ssanie smoczka nie stanowi takiego wysiłku jak ssanie piersi. Według doradców laktacyjnych w czasie miesiączki smak mleka może ulec zmianie. To może być przyczyną zmiany zachowania dziecka. Zwykle stan taki mija po zakończeniu miesiączki. Dodatkowo około 3 miesiąca życia pojawia się kryzys laktacyjny, który traw 2-3 dni i należy go przetrwać częściej przystawiając maleństwo do piersi. Myślę, że dodatkowo ilość pokarmu się zmniejsza, ponieważ dziecko jest karmione z butelki. Aby produkcja mleka się zwiększyła proszę częściej przystawiać córeczkę do piersi lub stymulować piersi laktatorem (częściej). Jeśli jest potrzeba dokarmiania córeczki to najpierw niech ssie pierś a potem je z butelki.

Zobacz także: