3 z 6

Kubek niekapek z dzióbkiem, Bébé-Jou, cena ok. 25 zł

Pojemność: 250 ml

Producent: Niekapek. Z miękkim dzióbkiem i wyprofilowanym do dziecięcych rączek uchwytem. Łatwo utrzymać go w czystości.

Opinia: Ma spory otworek do picia. Można używać bez uchwytów. Nadaje się do zmywarki. Można go kupić w różnych kolorach.

Dla dzieci: Powyżej 6. miesiąca