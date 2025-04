Krochmal do kąpieli - czemu służy i jak przygotować kąpiel w krochmalu

Krochmal ma liczne zastosowania, natomiast sama kąpiel w krochmalu ma na celu łagodzić odparzenia i podrażnienia u niemowlaka. Krochmal zrobisz z 2 łyżek mąki ziemniaczanej, rozpuszczonych w szklance zimnej wody. Dodaj do wrzątku, ostudź do temperatury 37 stopni C.