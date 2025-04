Skóra niemowląt jest szczególnie wrażliwa i delikatna. Należy zatem dbać o nią w wyjątkowy sposób, zwłaszcza teraz, gdy warunki pogodowe nie sprzyjają. Zimą skóra niemowląt narażona jest na przesuszenia, otarcia, zaczerwienienia. Wszystko przez przeszywające zimno, wiatr czy mróz na dworze oraz wysuszone powietrze w pomieszczeniach z nagrzanymi kaloryferami.

Kosmetyki pielęgnacyjne dla niemowląt

Niemowlętom nie można nakładać tych samych balsamów, kremów czy oliwek, które przeznaczone są dla dorosłych. Na szczęście rynek obfituje również w preparaty dostosowane do potrzeb najmłodszych. Przedstawiamy wam w naszej galerii te produkty pielęgnacyjne, które uważamy za naprawdę godne zaufania. Sprawdźcie same, w co warto zaopatrzyć niemowlęcą kosmetyczkę.

Ważne jest, by produkty pielęgnacyjne dla niemowląt nie zawierały zbyt dużo chemii, nie były zbyt silne, drażniące dla skóry. Wybierajmy zawsze te, które mają atesty i są bezpieczne. Takie właśnie kosmetyki polecamy! Jesteście ciekawe?

