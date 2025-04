Kombinezon dla dziecka ma zapewnić mu odpowiednią temperaturę i komfort noszenia. Na jakie detale powinnaś zwracać uwagę, gdy przymierzasz się do jego zakupu?

W szafie przeciętnej kobiety znajdziemy płaszcze puchowe, z dodatkiem wełny, krótkie pikowane kurtki czy ocieplane bomberki. Natomiast maluchowi chcemy kupić jeden i trafiony w 10 kombinezon na sezon jesienno-zimowy.

Niestety czasem pierwszy zakup jest nieudany z różnych powodów, a bardzo wiele mam żałuje wydanych pieniędzy, bo wybór nie sprawdza się idealnie. Jak uniknąć takiej pomyłki?

Jaki rozmiar kupić?

Jeśli chcesz, by twojemu dziecku kombinezon służył cały sezon, wybierz go co najmniej 1 rozmiar większy, niż nosi twoja pociecha.

Jeśli będzie „akurat”, trudno będzie ubierać malucha warstwowo, a co więcej: będzie mu za ciasno, niewygodnie i może się przegrzać.

Kombinezon dla niemowlaka bez stópek

Czy pomyślałaś o tym, że wiele kombinezonów może być dobrych rozmiarowo dla niemowlaka, natomiast wbudowane miejsce na stopy może być za ciasne?

Na dłuższą metę nieodpinane buciki od kombinezonu mogą być nie lada problemem i denerwować malca tak samo, jak ciebie.

Warto rozważyć zakup kombinezonu bez nich. Tym bardziej, jeśli twoja pociecha ma całkiem spory rozmiar stopy jak na swój wiek i dokupić watowane buciki niechodki.

Wodoodporny czy dzianinowy

Półroczne niemowlaki nie są ruchliwe, jednak roczne dziecko potrafi już chodzić oraz dreptać w błocie czy śniegu.

Zwróć uwagę, czy kombinezon jest odporny na takie warunki atmosferyczne: czy skutecznie osłoni malucha od wiatru i deszczu? Czy nie krępuje nadto jego ruchów i czy jest zapewniona odpowiednia termoregulacja?

Dzianinowe kombinezony o wiele lepiej sprawdzą się, jeśli twoje dziecko jest małe i dodatkowo wiesz, że zainwestujesz w śpiworek do wózka, który jest wodo- i wiatroodporny.

Futerko czy polar

Musisz podjąć także decyzję, czym powinien być ocieplony wasz idealny kombinezon. Nie oszukuj się: ubranie o wartości ok. 50 zł nie będzie wykonane z wysokiej jakości certyfikowanych materiałów. Nie oszczędzaj na odzieży wierzchniej.

Zakupy online mogą być czasem zgubne: lepiej przetestować, dotknąć wypełnienia kombinezonu by wiedzieć, czy będzie komfortowy.

Kombinezon z kapturem czy bez

Zdecydowanie z kapturem, ale jeśli twoja pociecha ma sporą głowę, dobrze byłoby przymierzyć kombinezon lub mieć możliwość odpięcia kaptura.

Sposób rozpinania

Myślisz, że każdy kombinezon jest przyjazny rodzicom? Otóż bywa tak, że niektóre są pięknie uszyte, ale trudne w obsłudze. Taki też umieściłyśmy w naszym zestawieniu, by zobrazować co mamy na myśli.

Zwróć też uwagę, dokąd sięga suwak (czy nie będzie podrażniał brody dziecka? Czy kończy się przy kolanie czy wysuwa do końca?) i czy sam model nie ma dodatków na plecach (np. doszyty niby uroczy ogonek). Gwarantujemy, że sama nie chciałabyś leżeć na takim pomponie.

Kolory i wzory

W sklepach znajdziemy urzekające modele kombinezonów w różnych barwach i wzorach. W przypadku dziewczynek na czasie jest panterka: znajdziesz ją w popularnych sieciówkach.

Jeśli nie planujesz więcej dzieci, szalej! Ale jeśli chcesz, aby to był zakup przyszłościowy, może zdecyduj się na uniwersalną kolorystykę.

Kombinezon czy kurtka?

Rodzicom dzieci, które nie chodzą, a na spacerach duuużo śpią (ach, te zimowe drzemki!), polecamy kombinezon.

Kurtki dedykowane są starszakom, ale na siarczyste mrozy kombinezon bywa nieodzownym elementem dziecięcej garderoby.

Zerknij do naszych propozycji kombinezonów dla niemowlaków: wyszukałyśmy ciepłe, praktyczne i stylowe modele.

