W czasie karmienia piersią nie musisz stosować żadnej specjalnej diety, powinna być po prostu zdrowa i w miarę lekkostrawna. To, że dziecko boli brzuszek, nie oznacza, że musisz jeść ryżowy kleik. Jeśli po nocach śni ci się kotlet schabowy, możesz go zjeść, ale od czasu do czasu.

Jak powinnaś się odżywiać?

1. Jedz cztery–pięć posiłków dziennie przygotowanych w domu z produktów jak najmniej przetworzonych. Lepsze więc będą płatki owsiane niż gotowe tzw. śniadaniowe, mięso upieczone w domu, a nie gotowa wędlina, jogurt naturalny, a nie słodki, owocowy.

2. Jedz pieczywo (najlepiej razowe lub typu graham), kasze (wybieraj gruboziarniste), warzywa, owoce, chude mięso (a 2 razy w tygodniu ryby), 3 razy w tygodniu sięgaj po jajka. Nie bój się mlecznych produktów, pij mleko i jedz jego przetwory: jogurty, kefiry, biały ser.

3. Nie musisz unikać kapusty, fasoli, brokułów, kalafiorów, cebuli i czosnku, jeśli je lubisz. Nie wiadomo dokładnie, które produkty powodują kolki, ale raczej nie te uznawane za kontrowersyjne.

4. Przygotowuj dania w sposób lekkostrawny (czyli np. samą kapustę, a nie z grzybami, samą fasolę, a nie z mięsem). Staraj się jeść produkty gotowane, pieczone, duszone, a nie smażone (są ciężkostrawne). Unikaj fast foodów.

5. Unikaj słodyczy Nic się nie stanie, jeśli od czasu do czasu zjesz kawałek domowego ciasta drożdżowego albo sernika. Jednak codzienne objadanie się słodyczami może spowodować, że nie tylko nie stracisz kilogramów po ciąży, ale także dziecko będzie miało bóle brzucha.

6. Nie pij słodkich napojów gazowanych Powodują wzdęcia, a słodkie napoje są dodatkowo źródłem niepotrzebnego cukru. Zamiast soków z kartonu lepiej zjeść ulubiony owoc.

Sprawdź, czy przyczyną kolki u dziecka jest alergia!

Bóle brzucha, kolka, ulewanie, biegunka, zaparcia – jeśli te objawy są częste i bardzo uciążliwe, mogą być spowodowane alergią lub nietolerancją pokarmową. Niemowlęta najczęściej mają uczulenie na białko mleka krowiego. Alergię mogą też powodować inne produkty, np. ryby, cytrusy, orzechy, jajka. Mimo że te produkty jesz ty, uczulające białka przenikają do twojego pokarmu.

Jeśli podejrzewasz, że dziecko może mieć alergię, porozmawiaj na ten temat z lekarzem. Dopiero po konsultacji z nim możesz wyeliminować ze swojej diety poszczególne produkty (np. mleko i jego przetwory). Nie jedz produktów zawierających konserwanty, barwniki, polepszacze: mogą powodować u dziecka tzw. reakcje pseudoalergiczne, których objawy są podobne do alergii.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Katarzyny Pinkosz opublikowanego w miesięczniku Mamo to ja