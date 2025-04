Menu na miarę juniora

Dieta dopasowana do wyjątkowych potrzeb malucha jest jednym z podstawowych elementów wspierających jego prawidłowy wzrost i rozwój. Po skończeniu roczku dziecko nabywa wiele nowych umiejętności, stawia pierwsze kroki i zaczyna mówić – to wyjątkowo dynamiczny etap w jego życiu. Właśnie dlatego junior potrzebuje dużo więcej składników pokarmowych niż mama czy tata. Wśród rodziców i opiekunów panuje niekiedy błędne przekonanie, że dziecko po 1. urodzinach może być żywione jak osoba dorosła. Niestety często prowadzi to do niedoborów ważnych składników odżywczych w młodym organizmie, m.in. witamin i składników mineralnych, takich jak witamina D czy żelazo. Jednocześnie menu starszych członków rodziny może dostarczać dziecku niektóre składniki odżywcze, np. białko, w zbyt dużych ilościach. Dania spożywane przez dorosłych często są smażone, a przez to mogą okazać się zbyt ciężkostrawne. Tymczasem codzienny jadłospis małego dziecka powinien być odpowiednio zbilansowany i dopasowany do potrzeb żywieniowych na tym etapie rozwoju.

Reklama

Pamiętaj!

Układ pokarmowy rocznego dziecka nadal jest bardzo delikatny, a jego organizm wciąż ma inne zapotrzebowanie na różne składniki odżywcze. Roczniak potrzebuje aż 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej żelaza oraz wapnia niż osoba dorosła [2].

Kluczowe składniki dla roczniaka

Mimo urozmaiconej diety ważnym elementem menu dziecka po 1. roku życia nadal powinno być mleko i produkty mleczne, w tym mleko modyfikowane. Warto jednak pamiętać, że mleko krowie i jego przetwory są źródłem wapnia, ale z drugiej strony nie dostarczają odpowiedniej ilości witaminy D, która jest niezbędna do przyswajania wapnia. Z badań wynika, że aż 94% dzieci po 1. roku życia otrzymuje z dietą niewystarczającą ilość witaminy D, a 42% ma niedobory wapnia [3] .

Czy wiesz, że...

…roczne dziecko ma aż 5 x mniejszy żołądek niż osoba dorosła?

Komponując odpowiednią dietę rocznego dziecka, rodzice dbają o jego brzuszek – dzięki temu junior chętnie poznaje otaczający go świat, smacznie śpi i ma apetyt.

Idealne rozwiązanie

Mleka modyfikowane przeznaczone dla dzieci powyżej 1. roku życia pomagają uzupełnić codzienną dietę w najbardziej deficytowe składniki w menu najmłodszych. Przykładowo już dwa kubki Bebiko Junior 3 NutriFlor+ dziennie (wraz z urozmaiconą dietą) pomagają uzupełnić niedobory wapnia, żelaza czy witaminy D. Takie mleko zawiera m.in. witaminę D i wapń dla mocnych kości, żelazo i jod dla wsparcia rozwoju poznawczego, witaminy A i C dla odporności, a także kwas alfa-linolenowy z grupy omega 3 dla prawidłowego rozwoju mózgu[4]. Już dwa jego kubki dostarczą aż 70% zalecanego dziennego zapotrzebowania na wapń i żelazo, 80% zalecanej dziennej dawki witaminy D czy 90% zalecanego dziennego zapotrzebowania na jod [5].

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

[1] W przeliczeniu na kg masy ciała, zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski, pod red. M. Jarosz, IZZ, Warszawa 2017.

[2] Tamże.

[3] Weker H, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2017 ( raport z badania: Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia - badanie ogólnopolskie 2016) badanie przeprowadzone we współpracy z Fundacją NUTRICIA

[4] Bebiko Junior 3 NutriFlor+, jak wszystkie inne mleka modyfikowane dla małych dzieci po 12. miesiącu życia na rynku polskim, zawiera wapń, żelazo, jod oraz witaminę D.

[5] W przeliczeniu na kg masy ciała, zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski, pod red. M. Jarosz, IZZ, Warszawa 2017.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Nutricia