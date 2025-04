Nie wiesz, kiedy podawanie dziecku smoczka jest słuszne, a kiedy nie powinno się tego robić? Podpowiadamy jak i kiedy używać smoczek, by pomóc dziecku, a nie zaszkodzić. Nadmierne korzystanie przez dziecko ze smoczka może bowiem źle wpłynąć na kilka rzeczy, w tym na prawidłowy rozwój uzębienia malucha.

Kiedy używać smoczek? Oto nasze porady:

1. Nie podajemy smoczka noworodkom

Jeśli nie chcemy, by dziecko nie potrafiło ssać piersi, lepiej unikajmy stosowania smoczka zaraz po narodzinach. W przypadku, gdy maluch od razu dostanie smoczek, może nie chcieć w ogóle próbować ssać piersi mamy. Ssanie smoczka jest bowiem łatwiejsze od ssania piersi. Powinniśmy jednak pamiętać, że ssanie piersi jest doskonałym treningiem dla dziecka.

2. Przy wyborze smoczka zwracamy uwagę na jego wielkość

Jeśli decydujemy się na zakup smoczka dla dziecka, nie zwracajmy zbyt dużej uwagi na jego wygląd i design, ale właśnie na wielkość gumowej części smoczka. Zbyt mały smoczek w stosunku do buzi niemowlaka w niczym mu nie zaszkodzi, ale jeśli będzie za duży, może przyczynić się do powstania wad wymowy.

3. Traktujmy smoczek jako rozwiązanie ostateczne

Nie powinniśmy podawać smoczka dziecku za każdym razem, gdy tylko lekko zapłacze. Po pierwsze płacz również jest dziecku potrzebny, a po drugie, gdy płacze, być może jest jakaś tego przyczyna, np. ma mokro, jest głodne, jest mu niewygodnie lub potrzebuje po prostu przytulenia. Podawajmy dziecku smoczek dopiero wówczas, gdy inne metody uspokojenia zawiodą.

4. Nie pozwalajmy by ssanie smoczka było nawykiem

Sporadycznie podawany smoczek w celu uspokojenia malucha nie jest niczym złym. Jeśli jednak ssanie staje się jego nawykiem i trudno mu być przez dłuższą chwilę bez smoczka, może mieć trudności z odzwyczajeniem się od niego. A ssanie smoczka po pierwszym roku życia jest już zupełnie niewskazane, powoduje bowiem deformację szczęki. Takie dziecko w przyszłości może potrzebować skorzystać z usług ortodonty lub logopedy.

5. Podawajmy smoczek do zasypiania, ale nie do snu

Jeśli dziecko potrafi zasnąć wyłącznie ze smoczkiem, ponieważ tak zostało nauczone, nie ma prawdopodobnie na to rady. Natomiast gdy już zaśnie, nie ma potrzeby, by nadal ssało smoczka. Pamiętajmy o tym, by zabierać go dziecku, gdy już śpi i wcale go nie potrzebuje.

6. Stosujmy wyłącznie czyste i niezużyte smoczki

Ochraniajmy dzieci przed zbędnymi bakteriami. Starajmy się, by smoczek był zawsze czysty, zanim skorzysta z niego dziecko. Powinniśmy też regularnie wymieniać je na nowe, ponieważ się zużywają. Najlepiej jest robić to nie rzadziej niż co dwa miesiące.

