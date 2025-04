Nie ma głupich pytań - młoda mama często zastanawia się, kiedy pierwszy spacer z noworodkiem powinien się odbyć, jak ubrać dziecko do wózka, ile powinien trwać spacer. Jeżeli dziecko urodziło się zimą, na pierwszy spacer należy poczekać przynajmniej kilka tygodni, natomiast latem można się na niego wybrać już w kilka dni po narodzinach.

Reklama

Pierwszy spacer z noworodkiem to przeżycie



Rutynę spacerów wprowadzaj stopniowo i z czasem wydłużaj ich okres. Wpadniesz w rytm, skorelujesz wyjście na spacer z domowymi sprawunkami i drzemkami dziecka - niekiedy maluch potrzebuje lekkiego wiatru, turkotu kół wózka, kołysania i promieni naturalnego światła, by zmrużyć oczy na kilka bądź kilkadziesiąt minut w ciągu dnia.

Nie nastawiaj się na długie spacery z noworodkiem - dziecko dość często potrzebuje bliskości mamy i oddalenie się od od domu lub „bezpiecznej strefy” może cię zestresować w chwili, gdy nagle wybudzi się z drzemki z płaczem.

Ruch jest wskazany także młodej mamie - spacer z noworodkiem to często jedyna aktywność fizyczna mamy po porodzie, niebędąca związana z noszeniem malucha w chuście czy na rękach. Przyda ci się także bransoletka lub zegarek do mierzenia kroków i liczenia spalonych kalorii, jeśli twoim celem jest kontrola swojego ciała. Łączysz przyjemne z dwiema pożytecznymi rzeczami.

Kiedy na spacer z noworodkiem w ciągu dnia?

Kiedy rozpocząć spacery z noworodkiem w gondoli? Wszystko zależy od tego, w jakiej porze roku urodziło się dziecko. Jeśli są to ciepłe miesiące, między majem a wrześniem, spacery są wskazane wcześniej, niż w przypadku, gdy maluch urodzi się np. zimą. Przyda ci się także wiedza, jak ubrać noworodka na spacer niezależnie od pogody.

Pierwszy spacer z noworodkiem latem

W upalne dni noworodek nie powinien przebywać na powietrzu w samo południe. W okresie letnim wybieraj się na spacery o poranku tak, żeby najpóźniej o godzinie 11.00 być z powrotem w domu, a drugi raz wyjść nie wcześniej niż w godzinach 14.00-15.00. Zimą z kolei pierwszy spacer powinien odbyć się w najcieplejszym momencie dnia, czyli właśnie w południe.

Pierwszy spacer z noworodkiem zimą

Nie wychodź w okresie jesienno-zimowym na spacer na siłę - choć pokutuje przekonanie o hartowaniu malucha, sama możesz łatwo się przeziębić. Bądź też przygotowania na wszelkie ewentualności i weź pod uwagę zmienny charakter pogody - latem mogą to być burze, a zimą - opady śniegu, przymarzającego do chodników i silny wiatr.

Czy można wychodzić z dzieckiem na spacery, gdy jest smog?

Warto też, abyś zwróciła uwagę na stopień zanieczyszczenia powietrza, czyli smog - w praktyce wyjście na „świeże powietrze” jest bardziej szkodliwe, aniżeli spędzanie dni w domu. Noworodek oddycha więc nawet 40 razy na minutę (dorosły ponad połowę rzadziej). Nabłonek wyściełający układ oddechowy nie jest dojrzały, a płuca mają mniejszą sprawność wentylacyjną, przez co wpada do nich więcej powietrza, a z nim - zanieczyszczeń.

Pamiętaj też, że leżące w głębokim wózku niemowlę jest bliżej ziemi niż dorosły i wdycha więcej spalin, które kumulują się przy jezdni i chodniku, dlatego zwłaszcza zimą nie wychodź z noworodkiem na długie spacery.

Spacer z noworodkiem czy werandowanie?

Werandowanie szczególnie polecane jest zimą. Polega ono na ubraniu noworodka w strój zimowy oraz okrycie wierzchnie i zostawienia go przez kwadrans w wózku przy otwartym oknie, tarasie czy balkonie. Po kilku takich werandowaniach warto iść na pierwszy spacer.

Jak ubrać noworodka na spacer

Ważna zasada to taka, by ani nie wychłodzić, ani nie przegrzać dziecka. Zimą powinno mieć na sobie przynajmniej jedną warstwę ubrań więcej niż ty, a do tego być przykryte kocykiem lub śpiworkiem do wózka. Latem wystarczy założyć dziecku pieluszkę, bawełniane body i ewentualnie skarpetki. Do przykrycia idealnie nadaje się tetrowa pieluszka. Pamiętaj też, by chronić noworodka przed słońcem - tu sprawdzi się krem z filtrem oraz parasolka do wózka.

Artykuł pierwotnie opublikowany 09.03.2016.

Reklama

Czytaj także: Jak przygotować kąpiel dla noworodka?Jak dbać o ciemiączko u noworodka?Jak często należy karmić noworodka?