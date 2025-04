Oddychanie przez usta nie jest fizjologiczne. Jeśli dziecko oddycha przez usta w trakcie aktywności lub oglądania telewizji, należy skonsultować się z pediatrą.

Kiedy niemowlę oddycha ustami

Wyobraź sobie, że z jakiegoś powodu nie możesz oddychać przez usta. Wciąż zostaje ci nos, ale przestrzeń, przez którą wdychasz i wydychasz powietrze, jest nieco mniejsza niż powinna – ma jedynie 2-3 milimetry w każdej dziurce. Niemowlę na początku swojego życia oddycha prawie wyłącznie przez nos i potrafi jednocześnie ssać i oddychać.

Początkowo dziecko poznaje swoją mamę używając właśnie zmysłu węchu – mówi pediatra dr n. med. Irena Wojciechowska.

Nabieranie i wypuszczania powietrza ustami, to nauka wtórna w wyniku np. choroby i zatkania nosa. Nos to specyficzny filtr oczyszczający wdychane powietrze, a także regulujący jego temperaturę i wilgotność. Co więcej, odpowiada również za odczuwanie zapachu.

Kiedy dziecko uczy się oddychania ustami

Często podczas przeziębienia i objawów związanych z zatkanym nosem, dziecko przechodzi przyspieszony kurs nauki oddychania ustami. Gdy zaczyna płakać, niejako przypadkiem łapie wdech ustami.

Chociaż zdobycie tej umiejętności jest konieczne dla normalnego funkcjonowania, warto zadbać, by nie przebiegało ono w stresie i złym samopoczuciu. Dlatego jest tak ważne, by nosek malucha był regularnie oczyszczany - podkreśla psycholog, Maria Rotkiel.

Komfort związany ze swobodnym oddychaniem, daje maluchom poczucie bezpieczeństwa, które jest warunkiem koniecznym prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Dlatego zadbanie o spokój i wygodę naszego maluszka daje gwarancję troskliwej i pełnej miłości opieki.

W większości przypadków katar jest objawem zakażenia wirusowego, czyli z zasady nie leczy się go antybiotykami. Natomiast stosowanie odpowiedniego roztworu wody morskiej to metoda bezpieczna, która pomaga obkurczyć błonę śluzową nosa, zmniejszyć obrzęk błony śluzowej i oczyścić nos z zalegającej wydzieliny w przypadku kataru u niemowlaka lub infekcji zatok.

Oddychanie ustami u niemowlaka - niebezpieczeństwa

Oddychanie przez usta u niemowlaka jest nieprawidłowym zjawiskiem i może przyczynić się do wykształcenia wad postawy (ramiona są opadnięte, przygarbione, głowa pochylona do przodu). Wieloletnie oddychanie przez usta, które będzie zaniedbaniem ze strony rodziców, zaburza proporcje ciała i może stać się źródłem kompleksów (opadające powieki, opadnięcie dolnej wargi, skrócenie wargi górnej, cofnięta żuchwa). Kluczowe jest znalezienie przyczyny problemu oraz oduczenie dziecka np. ssania kciuka, które często prowadzi do zaburzeń oddychania.

Artykuł pierwotnie opublikowany 28.10.2014.

