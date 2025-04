Suszone śliwki w diecie niemowlęcia może stanowić cenny składnik zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Mają naturalnie słodki smak i są bogate w cenne witaminy.

Kiedy wprowadzać suszone śliwki do diety dziecka?

Dziecko nie rodzi się z całkowicie wykształconym układem pokarmowym, dlatego zwykle zalecane jest, aby wprowadzać pokarmy stałe od 6 miesiąca życia dziecka. Śliwki suszone są bogatym źródłem błonnika i można jednak podawać niemowlęciu już po ukończeniu 9 miesięcy życia.

Dlaczego warto podawać dziecku suszone śliwki

Suszone śliwki są pokarmem naturalnie bogatym w składniki odżywcze, zawierają witaminy K i B6 oraz miedź, które są niezbędne dla zdrowego rozwoju. Witamina K pomaga zachować zdrowe kości, a witamina B6, która wspomaga tworzenie zdrowych krwinek, wspiera układ odpornościowy. Warto również pamiętać o miedzi wspierającej prawidłowy transport żelaza w ciele. Ponadto śliwki suszone zawierają jedynie naturalnie występujące w owocach cukry.

Co ciekawe, śliwki suszone świetnie stymulują żucie. To ważne przy rozwoju mowy z punktu widzenia neurologopedy dziecięcego - nie należy zbyt długo podawać dziecku puree czy rozdrobnionych, zmiksowanych warzyw i owoców, a zachęcać go do żywieniowych wyzwań.

Jak podawać suszoną śliwkę niemowlęciu



Śliwka suszona dodawana w formie musu czy puree może wzbogacić smak dość mdłych obiadków. Wystarczy zmiksować w blenderze 50 g śliwek kalifornijskich z 50 ml wody. Taki mus można połączyć z ugotowaną piersią z indyka lub kurczaka i warzywami ugotowanymi na parze, dzięki czemu danie będzie smaczniejsze, a maluch pozna nowy smak. Suszona śliwka w diecie dziecka sprawdzi się także jako dodatek do kaszy jaglanej, manny czy owsianki oraz gdy maluch cierpi na zaparcia.

Suszona śliwka w diecie dziecka powyżej roku życia

Dzieciom po ukończeniu 1. roku życia, czyli w momencie kiedy u malucha są już pierwsze ząbki, można zacząć podawać pokrojone w małe kawałeczki suszone śliwki np. wymieszane z jogurtem naturalnym. A później, około 3 roku życia, kiedy dziecko ma już pełne uzębienie, można podawać suszone śliwki w całości. Konsystencja podawanego pokarmu powinna być zawsze dostosowana do możliwości dziecka.

Artykuł pierwotnie opublikowany 27.02.2015.

