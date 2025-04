Kiedy niemowlę zaczyna podnosić główkę - najpierw o ok. 15 mm, a potem trzymać główkę samodzielnie - dla rodziców to znak, że osiągnięty został pewien etap rozwoju. Zazwyczaj dziecko podnosi główkę w okolicach 2-3 miesiąca życia, czasem nieco później.

Kiedy dziecko podnosi główkę po raz pierwszy

Układ mięśniowo-szkieletowy noworodka jest niewykształcony na tyle, by podźwignąć stosunkowo ciężką głowę, która ma większy obwód niż klatka piersiowa. Mózg niemowlaka to ok. 400 g, czaszka również jest ciężka i układ mięśniowo-szkieletowy nie da rady podźwignąć główki niemowlaka na początkowym etapie.

Kiedy niemowlę podnosi główkę po raz pierwszy? Ten wielki wysiłek można zaobserwować już ok. 8 tygodnia życia, jeśli niemowlę jest kładzione na brzuch w pozycji leżącej. Wówczas naturalna i wrodzona ciekawość podpowiada mu, aby ćwiczyć mięśnie karku i dziecko podnosi główkę lekko ją zadzierając, jest to niewielki ruch na granicy centymetra lub dwóch.

Kiedy dziecko trzyma główkę samodzielnie

Maluch staje się ciekawski i stara się podźwignąć ciężar główki, kiedy ma 2-3 miesiące i zaczyna dostrzegać ruch - zaczynają go fascynować różne drobiazgi, świecidełka, kolory i próbuje wodzić wzrokiem za głosem, tym samym zaczyna operować swoim układem mięśniowo-szkieletowym karku.

Wspieranie dziecka w tej aktywności zaowocuje tym, że w okolicach 3-4 miesiąca dziecko samo utrzyma główkę w pionie nawet przez kilka minut. Między 4 a 6 miesiącem życia dziecka maluch powinien aktywnie podciągać się na rękach do góry - jego nogi powinny być zgięte.

fot. Adobe Stock

Ćwiczenia na podnoszenie główki przez niemowlaka

Aktywność rodzica w obszarze rozwoju motorycznego dziecka nie powinna być w żaden sposób poprzedzona presją i wymuszaniem, porównywaniem niemowlaka z innymi dziećmi. Ćwiczenia na podnoszenie główki to tak naprawdę zabawa.

Rodzic może zachęcać dziecko do tej aktywności lub po prostu inicjować podnoszenie główki - warto ukierunkowywać wzrok malucha na przedmioty położone na różnych wysokościach i w różnych odległościach. Tu sprawdzają się kolorowe zabawki sensoryczne oraz grzechotki. Przydadzą się także:

lusterka,

kontrastowe książeczki,

gryzaki,

barwne tasiemki,

piszczące i szeleszczące zabawki.

Z biegiem czasu od niemowlaka można oczekiwać, że zacznie trzymać głowę w pionie nawet pod kątem 90° względem leżącego ciała - wówczas prostuje już ręce w łokciach i opiera swój ciężar na dłoniach. To także przygotowanie do pełzania i czworakowania - z tej pozycji niemowlę zacznie ruszać z miejsca już niebawem.

Co robić, kiedy dziecko nie podnosi główki

Rodzice czują się zaniepokojeni każdą wątpliwością - kiedy dziecko nie podnosi główki, spędza im to sen z powiek. Między 6 a 12 tygodniem życia podczas tzw. testu podciągania za rączki (nie jest to zalecane, a wykonują go wciąż niektórzy pediatrzy), główka powinna podążyć za tułowiem, a nóżki być swobodnie zgięte.

Niektórym dzieciom już na tym etapie przychodzi to z trudnością - słaba kontrola głowy nie powinna martwić na tak wczesnym etapie, bo można ją ocenić rzetelnie dopiero ok. 3 miesiąca życia dziecka. Można skonsultować się z fizjoterapeutą dziecięcym, który zbada dziecko pod kątem zaburzeń napięcia mięśniowego. Jeśli specjalista wskaże konieczność domowej rehabilitacji, pokaże jak wykonywać ćwiczenia z dzieckiem - metodą NDT-Bobath lub metodą Vojty.

