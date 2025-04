„A siedzi już?” To pytanie często pada z ust stroskanych babć i cioć w kierunku rodziców niemowlaka. Kiedy dziecko siada, uważa się to za jeden z kamieni milowych w jego rozwoju, dlatego niemowlę musi mieć czas, by samodzielnie wyszkolić tę umiejętność.

Kiedy dziecko siada samo bez podparcia

Nim dobrniesz z dzieckiem do etapu jego samodzielnego siadu, musi zaistnieć kilka etapów poprzedzających tę umiejętność. Najczęściej niemowlę siada w okolicach 8 miesiąca życia. Zanim to się stanie, próbuje na chwilę przejść z pozycji bocznej do siadu bokiem i podpiera się ręką.

dziecko leżąc na brzuchu lub plecach potrafi rolować się z boku ok. 4,5 miesiąca życia,

obrót z pleców na brzuch - między 5 a 7 miesiącem życia,

obrót z brzucha na plecy - ok. 7 miesiąca życia,

czołganie na brzuchu, foczenie - ok. 8 miesiąca życia

skoordynowane, świadome czworakowanie - ok. 8-9 miesiąca życia (może być poprzedzone pełzaniem),

samodzielny siad z pozycji leżącej, bocznej oraz wytrwanie w tej pozycji - między 7. a 9 miesiącem życia (a nawet 10.).

Zatem 6-miesięczny bobas może wytrwać w pozycji siedzącej z podparciem, ale nie wykona ruchów prowadzących do samodzielnego siadu i nie uzyska odpowiedniego pionu - kręgosłup może być skrzywiony, jego sylwetka nie do końca prosta, dlatego nie pomagaj dziecku siadać, sadzając go na siłę. Nie przyspieszaj procesu.

Kiedy dziecko siada, a kiedy włożyć je do krzesełka do karmienia

Około 6. miesiąca życia dziecka karmionego piersią powinno zacząć wprowadzać się pokarmy stałe i rozszerzać sukcesywnie dietę w nowe produkty. Wówczas rodzic wyczekuje umiejętności siadania dziecka jako rozwiązania problemu z sadzaniem go w krzesełku do karmienia. Jak pogodzić te interesy, jeśli dziecko nie siada?

podczas proponowania dziecku pokarmów stałych, usadź go na swoich kolanach w siadzie ukośnym lub lekko prostym, ale pozwól mu na podpór,

alternatywnie stosuj bujaczek/leżaczek dla dziecka i próbuj karmić go w pozycji półleżącej do 15 minut.

jeśli dziecko pochyla się do przodu i nie może utrzymać pionowej pozycji - nie sadzaj go w krzesełku!

Granica pozyskania umiejętności i odpowiedzi na pytanie kiedy dziecko siada przesunęła się do przodu - może to wynikać z tego, że na świat przychodzą dzieci o imponującej masie urodzeniowej i przeciętny urodzony o czasie noworodek waży więcej, niż ważyła jego mama czy tata w dniu ich narodzin. Jest to podyktowane zmianami cywilizacyjnymi. A im większe dziecko - tym więcej czasu potrzebuje na skoordynowanie swoich ruchów.

Dziecko nie siedzi samo - czy można przesiąść się do spacerówki

Można wkoło powtarzać, by nie porównywać odhaczonych na liście umiejętności dziecka z umiejętnościami osiągniętymi przez np. dziecko znajomej, które szybciej zaczęło raczkować, nie pełzało lub zaczęło chodzić jak miało 9 miesięcy i przesiadło się do spacerówki pół roku po narodzinach.

Jak wspomnieliśmy, dzieci rodzą się większe, dłuższe i jest duże prawdopodobieństwo, że ok. 6. miesiąca życia wyrosną z gondoli, którą powinny jeździć jak najdłużej, jeśli nie posiadają umiejętności siadania. Nie spiesz się z przesiadką na wózek spacerowy - nawet te z możliwością rozłożenia siedziska na płasko nigdy nie są tym samym, co płaska gondola. Często siedziska są kubełkowe lub rozkładają się prawie do pozycji leżącej.

Dziecko siada samo - jak mu mądrze pomóc

Przede wszystkim wiedz, że jest takie powiedzenie wśród fizjoterapeutów, że siedzi się w więzieniu. Siad nie jest atrakcyjny dla malucha, który chce czworakować i poznawać świat. Umiejętność siadu sama w sobie nie jest tak istotna i pojawia się zdecydowanie później.

Zapewne dziecko w przerwie między eksploracją a eksploracją zastygnie w pozycji bocznej siedzącej, później usiądzie z podporem i w chwili gdy ty będziesz mu bić brawo, bo zaraz usiądzie... ono zacznie czworakować dalej, bo siad jest dla niego nudną pozycją.

Ważne jest natomiast, aby dziecko potrafiło samodzielnie przyjąć i zmienić tę pozycję. Możesz mu pomóc nie przeszkadzając i obserwując jego rozwój - nie otaczaj go poduszkami, nie sadzaj na siłę zwłaszcza, jeśli nie umie utrzymać tej pozycji, bo jeszcze w życiu będzie musiało dużo siedzieć - w szkole, w samochodzie, prawdopodobnie w pracy - pozycja siedząca nie jest naturalną pozycją dla kręgosłupa.

Jesteśmy stworzeni do ruchu, więc ograniczanie go może de facto spowolnić proces nabywania innych umiejętności.

