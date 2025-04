Mama dba o swoje dziecko i zwraca uwagę na to, co spożywa maluszek, ponieważ wie, że żywienie ma istotny wpływ na jego prawidłowy rozwój. Kaszki zbożowe to ważny element codziennej diety najmłodszych, a wybór tych bez dodatku cukru i – zgodnie z przepisami prawa – bez konserwantów, barwników oraz wzmacniaczy smaku to prawdziwe wsparcie we właściwym komponowaniu jadłospisu. Kaszki BoboVita PORCJA ZBÓŻ są tym, co dobre dla maluszka – zawierają wartościowe i różnorodne zboża, które stanowią idealne źródło energii w codziennym jadłospisie malucha, a ich pyszny owocowy smak zachęca do rozpoczęcia przygody z nowymi smakami! Mamo, dowiedz się, dlaczego warto je wypróbować z maluchem.

Okres wczesnego dzieciństwa to kluczowy etap w życiu dziecka. W tym czasie jego organizm intensywnie się rozwija, dlatego potrzebuje produktów, które każdego dnia będą wspierały jego prawidłowy rozwój. Wśród nich ważne miejsce zajmują kaszki, jedne z pierwszych pokarmów uzupełniających. Te przeznaczone specjalnie dla najmłodszych odpowiadają na szczególne potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci. Zawarte w nich zboża są uprawiane z troską o odpowiednią jakość, wyłącznie na kontrolowanych polach, które są wybierane ze względu na optymalne warunki do uprawy, w tym klimat, temperaturę, nasłonecznienie czy wiatr. Każda partia zbóż i owoców, jeszcze zanim trafi do fabryki, przechodzi nawet ponad 600 testów jakości i bezpieczeństwa.

To, co dobre dla maluszka

Kaszki BoboVita PORCJA ZBÓŻ to delikatne zbożowe posiłki, które zostały skomponowane dla potrzeb młodego, intensywnie rozwijającego się organizmu dziecka. Co je wyróżnia?

0% dodanego cukru [1],

0% konserwantów [2],

0% barwników [3],

0% wzmacniaczy smaku [4].

To bogactwo starannie wyselekcjonowanych różnorodnych, bo aż 7 rodzajów zbóż: pszenicy, owsa, ryżu, proso, kukurydzy, jęczmienia i żyta. Delikatnie słodki smak kaszek PORCJA ZBÓŻ, pochodzący wyłącznie ze zbóż, owoców i mleka modyfikowanego, jest chętnie akceptowany przez najmłodszych, dzięki czemu ich kulinarna przygoda staje się coraz bardziej urozmaicona!

„W BoboVita wiemy, że rodzicom zależy, aby podawać swoim dzieciom to, co najlepsze – wartościowe, dopasowane do potrzeb najmłodszych, a jednocześnie pyszne produkty. Żywienie niemowląt nie może być kwestią przypadku i powinno być dostosowane do wymagań wrażliwego organizmu. Właśnie dlatego chcemy wspierać rodziców w komponowaniu diety maluszków, oferując produkty dopasowane do ich wyjątkowych potrzeb. Kaszki PORCJA ZBÓŻ to najszersza na polskim rynku linia 15 kaszek bez dodatku cukru, które zgodnie z przepisami prawa nie zawierają również konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku. To odpowiednia kompozycja różnorodnych i wartościowych zbóż oraz mleka modyfikowanego w wielu pysznych owocowych smakach” – tłumaczy Małgorzata Gotkowska, Starszy Kierownik ds. Zarządzania Marką BoboVita.

Ważne informacje: Zaleca się kontynuację karmienia piersią podczas wprowadzania pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią powinno trwać tak długo, jak jest to pożądane przez matkę i dziecko. Karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka.

