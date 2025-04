Fot. Fotolia

Jak długo należy karmić dziecko piersią?

To, że karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt, to fakt, z którym już dziś się nie dyskutuje. Ponad wszelką wątpliwość udowodniono bowiem, że skład mleka mamy jest optymalnie dopasowany do potrzeb najmłodszych dzieci, jest przez nie najlepiej tolerowany i zapewnia najbardziej skuteczną ochronę przed bakteriami i wirusami.

Należy dodać, że WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca wyłącznie karmić piersią przez pierwsze sześć miesięcy, a kontynuować przez 2 lata. AAP (Amerykańska Akademia Pediatrii) zaleca wyłączne karmienie piersią przez 6 miesięcy, a kontynuację co najmniej przez 12 miesięcy.

Karmienie piersią - problemy

Początki karmienia piersią bywają trudne. Kłopoty pojawiają się zwykle już w pierwszych dniach po porodzie i często wynikają z fizjologii lub braku doświadczenia kobiet, które zaledwie przed chwilą zadebiutowały w roli mam. Jakie są najczęstsze przyczyny trudności z przystawianiem malucha do piersi? Wybór niewłaściwej pozycji do karmienia (tzn. takiej, która powoduje dyskomfort i kobiety, i dziecka), kłopoty z laktacją (np. brak pokarmu), bolesność brodawek, zastój czy zapalenie piersi.

Niezależnie jednak od napotkanych problemów laktacyjnych, młode mamy powinny pamiętać, że warto dać sobie szansę i spróbować przezwyciężyć przeszkody.

Zalety karmienia piersią

O zaletach karmienia piersią powiedziano i napisano już wiele. Powszechnie wiadomo, że skład mleka mamy to samo dobro. Żaden inny pokarm dedykowany niemowlętom nie jest tak idealnie dopasowany do potrzeb żywieniowych malucha jak pokarm naturalny, którego skład zmienia się w zależności od potrzeb dziecka. Nie wspominając już o roli, jaką odgrywa we wspieraniu rozwijającego się systemu immunologicznego maluszka. Ale karmienie piersią jest dobre nie tylko dla dzieci, ale także dla kobiet.

To właśnie karmienie naturalne pozwala świeżo upieczonej mamie szybko wrócić do formy i figury sprzed ciąży, posiada także jednoznacznie pozytywne działanie prozdrowotne, np. zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi, jest wygodne i bardzo ekonomiczne.

Karmiącej mamie może przydać się Dzienniczek Karmienia Maluszka - systematyzuje wiedzę, idealnie sprawdza się, gdy opiekę nad niemowlakiem sprawuje więcej niż jedna osoba, pozwala monitorować rozwój dziecka i obserwować jego prawidłowy rozwój. Dzienniczek służy m.in. do zapisywania czasu karmienia, zaznaczania, do której piersi maluch był ostatnio przystawiony, a w przypadku mam odciągających pokarm i karmiących bądź dokarmiających butelką – zaznaczania ilości wypitego mleka. W dzienniczku znajduje się też tabela choroby – z zapisem diagnozy, sposobu leczenia, dawkowania leków.

