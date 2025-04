Mleko mamy złotym standardem żywienia niemowląt



Mleko mamy zmienia skład w zależności od etapów rozwoju dziecka, jest dostępne w każdej chwili i zaspokaja najważniejsze potrzeby niemowlęcia – mleko mamy jest naprawdę wyjątkowe. Nie bez powodu eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają, aby pokarm kobiecy był jedynym pożywieniem dziecka przez 6 pierwszych miesięcy życia. Karmienie piersią warto kontynuować (przy jednoczesnym rozszerzaniu diety) do 2. roku życia lub dłużej – tak długo, jak chcą tego mama i dziecko.

Dzięki bogactwu witamin i składników mineralnych oraz oligosacharydów mleko mamy ma szczególne znaczenie także dla wciąż rozwijającego się po narodzinach układu pokarmowego dziecka2 i jego mikrobioty jelitowej, czyli złożonego ekosystemu, który tworzą różne mikroorganizmy. Mikrobiota jelitowa intensywnie rozwija się w pierwszych latach życia dziecka, a jej odpowiedni skład jest niezwykle istotny dla rozwoju układu odpornościowego.

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo licznie występujący w jelitach zdrowych niemowląt gatunek bakterii Bifidobacterium breve3. Co ciekawe, w składzie mikrobioty jelitowej niemowląt karmionych piersią dominują właśnie bakterie z rodzaju Bifidobacterium4.

Karmienie piersią może być wyzwaniem



Chociaż organizm kobiety już w czasie ciąży przygotowywał się do karmienia dziecka piersią, nie zawsze jest ono proste. Na laktację może mieć wpływ wiele czynników, takich jak: stres, problemy zdrowotne mamy czy powrót do pracy. Dodatkowo na trudności w karmieniu piersią może, ale nie musi, wpływać także poród drogą cięcia cesarskiego5. Laktację można jednak pobudzać, m.in. poprzez odciąganie pokarmu, dzięki czemu piersi będą wytwarzać jego stałą, odpowiednią ilość. Warto, aby mama miała chwilę na odpoczynek, prawidłowo się odżywiała i piła dużo wody, ponieważ podczas karmienia znacząco zwiększa się jej zapotrzebowanie na płyny.

Jeśli mimo samodzielnych prób pobudzenie laktacji nie przynosi rezultatów, warto zasięgnąć porady doradcy laktacyjnego lub położnej. Czasami wystarczy jedynie zmiana techniki karmienia. W niektórych sytuacjach pomóc może wprowadzenie karmienia mieszanego – jednoczesne podawanie niemowlęciu pokarmu kobiecego i mleka modyfikowanego. Dzięki temu można kontynuować karmienie piersią i mieć pewność, że maluszek jest najedzony oraz prawidłowo przybiera na masie ciała. Jeśli jednak trudności nie uda się pokonać, z pomocą pediatry powinno się wybrać mleko następne dostosowane do potrzeb swojego dziecka.

Produkt dla dzieci urodzonych drogą cesarskiego cięcia



Naukowcy Nutricia opracowali pierwszą na rynku formułę przeznaczoną specjalnie dla niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie. Bebilon PROfutura CESARBIOTIK 2 z dodatkiem bakterii z rodzaju Bifidobacterium (B. breve M-16V) został stworzony, aby wspierać układ odpornościowy i rozwój6 niemowlęcia, które przyszło na świat drogą cesarskiego cięcia. Produkt zawiera składniki naturalnie występujące w mleku matki: HMO 2’FL, immuno-kompozycję, czyli witaminy A, C, D i cynk dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, jod dla prawidłowego rozwoju poznawczego, wapń i magnez dla mocnych kości, omega 3 (DHA i ALA) dla rozwoju mózgu i omega 6 (AA) oraz oligosacharydy GOS/FOS, które odwzorowują kompozycję oligosacharydów mleka matki.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

