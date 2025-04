Co jest „normą” w odniesieniu do karmienia piersią – odpowiadamy na najczęstsze pytania i wątpliwości karmiących mam.

Reklama

Fot. Fotolia

Jak długo i jak często powinnam karmić swoje dziecko? Czy na pewno dobrze to robię? Dlaczego moje dziecko je częściej niż dzieci koleżanek? A może mam za mało mleka albo jest ono za chude i po prostu się nie najada? Czy to normalne, że ciągle budzi się w nocy na karmienie? To tylko niektóre pytania i wątpliwości, z którymi spotykają się młode mamy w czasie karmienia piersią. Dzięki najnowszym badaniom wiemy, że „norma” dotycząca tego tematu po prostu nie istnieje, całkowicie normalne są natomiast różnice między poszczególnymi maluszkami.

Dr Jacqueline Kent, światowy ekspert w dziedzinie laktacji dowiodła, że każdy maluch przychodzi na świat z własnym, indywidualnym wzorcem karmienia. To, jak często i jak długo je, czy budzi się w nocy na karmienie, czy woli najeść się do syta dopiero rano jest charakterystyczne właśnie dla niego i nie powinno budzić naszego niepokoju. Zamiast więc porównywać naszego szkraba do innych dzieci, warto spojrzeć na niego jak na prawdziwego indywidualistę i po prostu cieszyć się z tych wspólnie spędzonych chwil. Poniżej przedstawiamy też najważniejsze wnioski płynące z badania, które powinny rozwiać przynajmniej niektóre wątpliwości karmiących mam.

Jak często i jak długo powinno się karmić piersią?

Tak często, jak potrzebuje tego Twoje dziecko. Niektóre maluszki będą jadły kilka razy dziennie, inne kilkanaście razy. Jedynie w przypadku noworodka powinno się pilnować, aby w ciągu doby było minimum 8-10 karmień. Czas trwania sesji karmieniowej również może być bardzo różny i waha się między 12 – 67 minut, chociaż są dzieci, które potrafią się najeść dosłownie w kilka minut. Tu również nie ma reguły – wszystko zależy od ich naturalnych umiejętności i preferencji. Dlatego wskaźnikiem efektywnego karmienia jest nie tyle częstotliwość czy czas jego trwania, ale obserwowany przyrost masy ciała dziecka. Jeśli szkrab je rzadko i bardzo krótko, ale regularnie przybiera na wadze, nie ma powodu do niepokoju.

Jaka ilość mleka potrzebna jest niemowlętom?

Dzieci karmione piersią dopasowują ilość pobieranego pokarmu do swoich aktualnych potrzeb. Istnieje ogromne zróżnicowanie w częstości karmienia i ilości przyjmowanego pokarmu, zarówno

w przypadku jednego niemowlęcia, jak i wtedy gdy porównujemy je między sobą. Badania pokazują,

że w przypadku niemowląt od 0 do 6 miesięcy różnice te mogą być nawet trzykrotne! Przeciętna sesja karmienia piersią wykorzystuje 67% mleka z piersi, zaś średnia ilość mleka pobrana w jednej sesji oscyluje między 54 a 234 ml.

W miarę, jak maluchy rosną, jedzą też rzadziej, za to są w stanie jednorazowo przyjąć więcej pokarmu.

Czy niemowlęta pobierają pokarm zawsze z obu piersi?

Niemowlęta mają bardzo zróżnicowane wzorce karmienia. 30 % wybiera zawsze tylko jedną pierś, 13 % zawsze obie piersi, a 57 proc. ma zmienne upodobania. Co więcej, maluszki opróżniają pierś całkowicie tylko raz dziennie, zazwyczaj pobierają pokarm zależnie od apetytu i kończą jeść, gdy już go zaspokoją. Niektóre z nich jednorazowo jedzą tylko z jednej piersi, inne z obu. Normalne jest też zarówno to, że jedna pierś wytwarza więcej mleka niż druga, jak również to, że maluszki chętniej jedzą pokarm z prawej lub lewej piersi.

Czy karmienie w nocy jest normalne?

Zdecydowanie tak! Aż 64 % niemowląt jest karmiona w dzień i nocy, z czego 1/5 sesji karmieniowych przypada właśnie na noc. Niemowlęta, które nie budzą się w nocy na karmienie (34 %) przyjmują w zamian bardzo dużą objętość pokarmu rano.

Czy chłopcy i dziewczynki potrzebują tyle samo mleka?

Chłopcy spożywają średnio o 76 ml mleka więcej niż dziewczynki. W ciągu dobry średnia objętość spożytego przez nich mleka wynosi 831 ml, ta sama średnia w odniesieniu do dziewczynek wynosi 755 ml.

Czytaj też:

Mało znane właściwości mleka kobiecego

Obolałe, pękające brodawki sutkowe - jak sobie pomóc?

Reklama

W oparciu o materiały prasowe firmy Medela