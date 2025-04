Karmienie piersią powinno być wspierane nie tylko przez takie akcje jak Światowy Tydzień Karmienia Piersią (1-7 sierpnia) ale również przez lekarzy i położne. Niestety nie zawsze tak się dzieje, a nie wszystkie kobiety zdają sobie sprawę, jak ważne dla prawidłowego rozwoju fizycznego i emocjonalnego dziecka jest karmienie go mlekiem matki i zbyt łatwo z tego rezygnują.

Reklama

Dlaczego współczesne mamy szukają nowych rozwiązań w karmieniu piersią?

Szybkie tempo, aktywny tryb życia, duża mobilność młodych rodziców, a przy tym wcześniejsze powroty do pracy młodych mam, sprawiają, że oczekiwania kobiet karmiących piersią bardzo się zmieniają, a utarty przez lata stereotyp, że mamy karmiące pozostają w domu, nie są aktywne ani zawodowo, ani społecznie, przestaje być aktualny.

Dziś karmiąca mama często staje się jednocześnie aktywną, pracującą mamą, więcej podróżuje z dzieckiem, a przy tym znajduje również chwile czasu dla siebie. To wszystko sprawia, że zaczyna poszukiwać rozwiązań, które mogą pomóc jej łączyć aktywny tryb życia z karmieniem maluszka mlekiem mamy. Nie chcąc rezygnować z karmienia naturalnego

coraz częściej skłania się ku rozwiązaniom, dzięki którym może odciągać swój pokarm i przechowywać go, tak by nawet w czasie jej nieobecności w domu, dziecko było nakarmione mlekiem mamy.

Karmienie piersią - pytania i odpowiedzi

Zmiana podejścia do karmienia piersią

Laktator, butelka czy szereg akcesoriów niezbędnych do przechowywania pokarmu to gadżety, które coraz częściej towarzyszą młodym mamom nie tylko w czasie, gdy pojawiają się problemy z laktacją, ale również w codziennym życiu, jako niezbędny zestaw w pracy, w domu, na spacerze. Taki obraz karmiącej mamy wskazuje, jak bardzo zmienia się podejście do karmienia piersią oraz zwraca uwagę na to, czego dziś oczekuje współczesna kobieta, która chce i decyduje się karmić naturalnie.

Co istotne współczesne podejście do karmienia piersią i podawanie dziecku odciągniętego mleka mamy często pozwala również aktywnie włączyć w karmienie maluszka tatę, co w dobie urlopów „tacierzyńskich” może mieć ogromne znaczenie.

Niewiele mam karmi piersią do 6. miesiąca życia dziecka

Niestety, choć na rynku istnieje szereg rozwiązań, które mają na celu ułatwić mamom karmić naturalnie i sprawić, by nie było ono dla nich wyzwaniem, polskie statystyki dotyczące karmienia piersią nadal nie są zadowalające.

Mimo, iż wyłączne karmienie piersią do minimum 6 miesiąca życia dziecka to „złoty standard” żywienia niemowląt, uznany przez wszystkie towarzystwa naukowe i autorytety w dziedzinie zdrowia, w naszym kraju

w 6. tygodniu po urodzeniu, piersią karmi już tylko 46% kobiet, od 2. do 6. miesiąca 42%, natomiast w po roku jedynie 11,9% mam (dane GUS za 2014 rok).

Nikt nie wspiera mam w karmieniu piersią

Oczywiście ogromny wpływ na przytoczone statystyki ma odpowiednie wsparcie i edukacja młodych mam. Niestety w Polsce od wielu lat kwestie ochrony karmienia naturalnego i wsparcia laktacyjnego są zaniedbywane.

Dlatego pochylając się w Światowym Tygodniu Karmienia Piersią nad polskimi wyzwaniami w tym zakresie, warto dążyć do zapewnienia mamom dostępu do edukacji, wsparcia oraz rozwiązań, które mogą karmienie naturalne ułatwić. Wszystko po to, by maleństwo czerpało

korzyści z karmienia piersią jak najdłużej.

Mleko mamy to najcenniejszy prezent, jaki maluch może dostać od swojej mamy. Jest ono niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju fizycznego i emocjonalnego dziecka, wpływa na jego zdrowie – dziś i w przyszłości.

Karmienie piersią - standardy opieki okołoporodowej

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych