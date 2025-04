Każda młoda mama chce wypełniać swoją rolę jak najlepiej. Nie wszystkie jednak robią to w identyczny sposób, co sugeruje, że nie ma jednej jedynie słusznej drogi. Co preferują polskie mamy odnośnie karmienia swoich niemowląt? Sprawdźcie!

1. Karmienia piersią uczą położne

54% mam dostaje wskazówki od położnych na temat karmienia piersią, jedynie 26% uczy się tego samodzielnie, metodą prób i błędów.

5 błędów w karmieniu piersią

2. Nauka karmienia butelką

Większość mam potrzebuje jedynie tygodnia, by przestawić swojego maluszka na karmienie butelką. Co czwartej mamie udało się to już w ciągu jednego dnia!

3. Czy karmić w miejscu publicznym?

Zdecydowana większość mam karmiła dziecko piersią w miejscu publicznym – 78%. Nigdy nie robiło tego 22% badanych kobiet.

4. Jakie mleko modyfikowane wybierają mamy?

Wybierając markę mleka modyfikowanego, mamy kierują się najczęściej informacjami od lekarza czy pielęgniarki, zwracają także uwagę na składniki zawarte w mleku.

5. Karmienie piersią czy mlekiem modyfikowanym?

W ciągu pierwszych miesięcy życia dziecka piersią karmi 81% mam, z czego 37% mam karmi wyłącznie piersią. Pozostałe 44% karmienie naturalne łączy z podawaniem dziecku mleka modyfikowanego.

6. Mleko modyfikowane w diecie dziecka

Jedna trzecia mam planuje karmić swoje dziecko mlekiem modyfikowanym nawet do 3. roku życia dziecka lub dłużej.

Jak odzwyczaić dziecko od karmienia w nocy?

7. Mleko modyfikowane zamiast piersi

Aż 74% mam karmiących dziecko mlekiem modyfikowanym podjęło tę decyzję, ponieważ nie mogło karmić piersią.

8. Najwygodniejsza pozycja do karmienia dziecka

Mamy najczęściej karmią swoje dzieci w pozycji siedzącej klasycznej (81%) lub w pozycji leżącej na boku (71%) - i te pozycje oceniają jako najwygodniejsze.

Na podstawie badania marki HiPP i TNS Polska