Choć jesienią pogoda bywa bardzo zmienna, nie oznacza to, że powinnaś większość czasu spędzać z dzieckiem w domu. Przebywanie na świeżym powietrzu jest jak najbardziej wskazane! Musisz tylko pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. Podpowiadamy, o czym pamiętać.

Jesienny spacer z niemowlakiem

Jeśli tylko nie ma okropnej ulewy, nie bój się spacerować z dzieckiem. Podziwiaj uroki jesieni i wybierz się z malcem do pobliskiego parku. Oczywiście najlepiej zrób to około południa - kiedy jest najcieplej, słońce przyjemnie świeci i jest jeszcze widno. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Spacer w deszczu to dobry pomysł!

O ile dziecko jest odpowiednio ubrane i nie będzie moknąć, nie unikaj spacerowania nawet w deszczowy dzień. Należy jednak pamiętać, by na wózek trzeba założyć folię przeciwdeszczową, a starsze dziecko ubrać w nieprzemakalny sztormiak i kalosze.

Czy można wyjść na dwór, gdy mocno wieje?

Oczywiście. Lęk przed wiatrem to nasza narodowa fobia. A przecież niemowlę, które jest w wózku, ma głowę osłoniętą budką, nic mu więc nie grozi. Starszy maluch nosi zaś czapkę – również nie ma powodu, by obawiać się podmuchów. Oczywiście nie chodzi o spacerowanie w łamiącą drzewa wichurę. Jeśli wiatr jest tak silny, że ledwo pchasz wózek, lepiej wróć do domu.

Groźniejsze niż wiatr jest przegrzewanie dzieci i narażanie ich na nagłe zmiany temperatury. Malec, który wychodzi na spacer opatulony jak Eskimos, poci się, a potem przeziębia. Lepiej więc nie ubierać go zbyt ciepło. Trzeba także pamiętać, by wchodząc z dzieckiem do sklepu albo innego ciepłego pomieszczenia, rozpiąć mu kurtkę.

Katar u dziecka to nie powód, by zostać w domu

Jeśli maluszek nie ma gorączki, nie boli go gardło, nie ma innych dolegliwości, może pobawić się na podwórku. Chłodne powietrze przynosi wręcz ulgę – udrożnia nos i sprawia, że dziecko czuje się znacznie lepiej. Wyjść na dwór można nawet z zakatarzonym niemowlęciem.

Na podstawie artykułu Anny Biegańskiej z magazynu Twój Maluszek