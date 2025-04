Fot. Fotolia

W świecie naukowców, lekarzy i mam od lat toczą się dyskusje na temat, które są lepsze: kauczukowe czy silikonowe. Badania przeprowadzone niedawno przez firmę NUK, producenta akcesoriów dla najmłodszych dowodzą, że 85,5% polskich mam wybiera smoczki silikonowe, bo dzieci bardziej je lubią.

Dzieci wolą smoczki z silikonu

Firma NUK Polska zaprosiła 160 mam do przetestowania smoczków i wyrażenia swojej opinii na temat uspokajaczy. Okazało się, że polskie mamy przy wyborze smoczka oddają głos swoim niemowlakom, najwięcej, bo aż 38,7% (13,5% wybiera smoczek najbardziej dostępny w sklepie, 12.9 radzi się w sklepie lub szuka informacji w Internecie).

Co ciekawe – z badania wynika, że najważniejszym kryterium przy wyborze smoczka jest dla matek dopasowanie jego kształtu do jamy ustnej – odpowiedziało tak 23,3% respondentek (18,8% zadeklarowało, że zwraca uwagę przede wszystkim na kształt uspokajacza, a 15,8% badanych wybrało odpowiedź „przyjazny wpływ na skórę dziecka”).

Dlaczego wybór odpowiedniego smoczka jest tak istotny?

Wybór odpowiedniego smoczka jest kluczowy dla rozwoju dzieci, które najpierw mają bardzo silny odruch ssania, a gdy podrosną, zaczynają intensywnie gryźć, wkładając w to dużo wysiłku. Dzięki temu prawidłowo ćwiczą mięśnie żuchwy, języka i podniebienia, związane z rozwojem mowy.

Nowoczesne silikonowe gryzaki są miękkie i elastyczne i choć to kauczuk (lateks) w swojej naturze jest bardziej miękki, to obecnie silikon niewiele mu w tym ustępuje. Smoczki silikonowe nie mają zapachu i nie odkształcą się od kontaktu z tłuszczem zawartym w pożywieniu ani pod wpływem gorącej temperatury.

Ich wadą jest jednak słabsza odporność na gryzienie, ale i tutaj są dobre rozwiązania – niektóre gryzaczki dla dzieci starszych (18-36 miesięcy) mają dodatkowe wzmocnienie gumki, dzięki czemu są trwalsze.

Smoczek idealnie dopasowany do buzi dziecka

Kolejną istotną kwestią, jaką kierują się mamy przy wyborze smoczka jest jego kształt (ważne dla 18,8% badanych). Najlepiej gdy smoczek jest anatomiczny, czyli budową przypomina brodawkę piersiową kobiety. Taki kształt ochroni przed wadami zgryzu i wymowy. Dodatkowo, przy karmieniu jednocześnie piersią i butelką, zmniejsza zagrożenie odrzucenia piersi na rzecz smoczka. Mamy zwracają uwagę na bardzo istotną rzecz - kształt anatomiczny działa na dzieci uspokajająco.

– "Mój synek ma 7 i pół miesiąca, a smoczka używamy od 6 tygodnia życia, więc przerobiliśmy ich już naprawdę dużo. Okazało się, że doskonale sprawdza się ten przypominający pierś mamy" – mówi Agata Bałdyga, młoda mama prowadząca bloga Caribulife. – "Najbardziej pasuje mu gryzaczek kupiony na samym początku, przywiązał się do niego i inne nie mają szans, chociaż jak na jego wiek, jest on bardzo mały. Po konsultacji z położną okazało się, że może mu pasować ze względu na budowę jamy ustnej. Synek ma bardzo duży język i taki mały smoczek jest dla niego odpowiedni" – dodaje blogerka.

Tworzywo smoczka musi być przyjazne dla skóry dziecka

Nie ma nic delikatniejszego niż skóra niemowlęcia. Nic więc dziwnego, że aż 15,3 % matek biorących udział w badaniu NUK-a uznało, że materiał, z którego wykonany jest smoczek musi być przyjazny dla skóry ich dziecka. Zarówno ta część, którą trzyma ono w buzi, jak i ta, widoczna na zewnątrz.

Najnowsze propozycje producentów biorą to pod uwagę, do minimum zmniejszając powierzchnię smoczka ze skórą dziecka, tworząc jednocześnie systemy odpowietrzania. Zewnętrzna część gryzaka nie jest wtedy mniejsza, ale ma wiele otworów zapobiegających otarciom.

– "Jak pewnie każda mama, na początku kupiłam kilka rodzajów smoczków i dawałam małej do wypróbowania. Wypluwała wszystkie po kolei, sprawdził się silikonowy. W kauczukowych szybko robiły się dziurki i odbarwiały się od jedzenia. Córcia przyzwyczaiła się do jego kształtu i później nie chciała już żadnego innego. Kupiłam więc zapas takich samych smoczków, warto o tym pamiętać, bo dzieci lubią je często gubić" – podkreśla Agnieszka Kulinkowska z portalu rodzinnego togethermagazyn.pl. Smoczek smoczkowi nierówny, ale wybór jest ogromy i dla każdego małego klienta znajdzie się coś odpowiedniego.

