fot. Fotolia

Reklama

Mleko modyfikowane – kiedy warto je włączyć?

Mleko mamy jest najlepsze dla dziecka, ale czasami zdarza się, że rodzice muszą podjąć decyzję o zmianie sposobu karmienia i wprowadzeniu mleka modyfikowanego. Wszelkie pojawiające się w tej kwestii pytania są całkowicie zrozumiałe, gdyż wynikają z troski o zdrowie maluszka. Wybór różnych rodzajów mleka dla niemowląt dostępnych na rynku jest duży, ale jak wybrać to najbardziej odpowiednie dla dziecka? Czym się kierować? Co na temat samej zmiany sposobu karmienia i wyboru odpowiedniego mleka mówią eksperci?

Jednym z najważniejszych, ale nie jedynym powodem zastąpienia mleka z piersi mlekiem modyfikowanym jest fakt, że mamy nie zawsze mogą karmić w sposób naturalny tak długo, jak by tego chciały. Może się zdarzyć, że młoda mama nie ma pokarmu bądź jej dziecko nie najada się wyłącznie mlekiem z piersi; czasem też mama z innych względów (takich jak np. konieczność powrotu do pracy) podejmuje decyzję o zakończeniu karmienia naturalnego. "Karmienie piersią jest szczególnie ważne dla niemowląt do 6. miesiąca życia, ponieważ tak młodziutkie organizmy nie mają jeszcze odpowiednio wykształconych funkcji obronnych i trawiennych" – mówi lekarz pediatra, dr Marzena Gajewska.

"Po tym czasie można oczywiście dalej karmić dziecko piersią, wprowadzając jednocześnie inne, dostosowane do wieku pociechy produkty. To dobry czas na przestawienie maluszka na mleko modyfikowane" – dodaje dr Marzena Gajewska.

Zobacz także: Jak wybrać butelkę do karmienia dziecka?

Przestawienie dziecka na karmienie mlekiem modyfikowanym

Karmienie mlekiem modyfikowanym to nowa sytuacja zarówno dla mamy, jak i dla dziecka. Obie strony muszą się z nią oswoić, dlatego też warto przeprowadzać tę zmianę stopniowo, po to, aby mama i maluszek czuli się komfortowo. Do karmienia butelką warto także zaangażować tatę, który wreszcie będzie mógł samodzielnie zaspokoić głód swojej pociechy. Ta prosta czynność, połączona z przytulaniem i okazywaniem czułości, pogłębi więź dziecka z ojcem.

Oczywiście decyzja o zakończeniu karmienia piersią z pewnością nie należy do łatwych. Organizm niemowlęcia jest bardzo wrażliwy, dlatego wymaga odpowiednio dopasowanego pożywienia. Od czego zacząć?

Najlepiej od wyboru odpowiedniego mleka, które posiada wszystko, co najlepsze z natury. Co to oznacza? "Takie mleko będzie zawierało wszystkie, zgodne z normami prawnymi, składniki niezbędne dla zdrowego rozwoju dziecka, pochodzące z ekologicznych surowców – a to pozwala mieć pewność, że nie znajdą się w nim żadne szkodliwe substancje czy modyfikowane genetycznie składniki" – mówi dietetyk, Ewa Ceborska-Scheiterbauer. Mleko modyfikowane dla najmłodszych jest przygotowywane zgodnie z najnowszą wiedzą żywieniową tak, aby zapewnić dziecku wszystkie niezbędne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego rozwoju.

Wybierając mleko dla pociechy warto zdecydować się na produkt wyróżniający się sprawdzoną, ekologiczną jakością, potwierdzoną certyfikatem ekologicznym.

Źródło: Materiały prasowe HiPP

Reklama

Zobacz także: Pytania o mleko modyfikowane